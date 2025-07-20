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Российский дрон попал в жилой дом в Запорожье: ранены две женщины

Иван ДьяконовВоскресенье, 20 июля 2025, 05:30
Российский дрон попал в жилой дом в Запорожье: ранены две женщины
Иллюстративное фото: "Суспільне"

В ночь на 20 июля российские войска атаковали дроном Васильевский район Запорожской области. В результате удара по частному дому пострадали две женщины.

Источник: глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров

Прямая речь: "64-летняя и 73-летняя женщины получили ранения, когда вражеский дрон ударил по их дому в Приморском".

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Детали: По словам Федорова, обоим пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь.

В доме, по которому был нанесен удар, выбиты окна и поврежден фасад.

Предыстория:

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  • Ранее ночью российские войска нанесли удар беспилотниками по Запорожью и Запорожскому району. В результате атаки пострадала гражданская инфраструктура, ранен мужчина.

Запорожская областьжертвыбеспилотникироссийско-украинская война
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