Российский дрон попал в жилой дом в Запорожье: ранены две женщины

В ночь на 20 июля российские войска атаковали дроном Васильевский район Запорожской области. В результате удара по частному дому пострадали две женщины.

Источник: глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров

Прямая речь: "64-летняя и 73-летняя женщины получили ранения, когда вражеский дрон ударил по их дому в Приморском".

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Детали: По словам Федорова, обоим пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь.

В доме, по которому был нанесен удар, выбиты окна и поврежден фасад.

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