Російські БпЛА атакували Ізюм: поранено двох людей, пошкоджено будинки

Унаслідок нічного обстрілу Ізюма російськими безпілотниками пошкоджено житлові та приватні будівлі, двоє цивільних отримали поранення.

Джерело: Ізюмська міська військова адміністрація

Деталі: За попередніми даними, по місту Ізюм Харківської області влучили чотири російських безпілотники. Один із дронів поцілив у двоповерховий житловий будинок на вулиці Шкільній. Внаслідок удару пошкоджено другий поверх будівлі, поранено двоє осіб.

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Ще три безпілотники влучили у нежитлову приватну будівлю на вулиці Крем’янецький квартал. Там спалахнула пожежа, пошкоджено домоволодіння.

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