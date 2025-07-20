Російські БпЛА атакували Ізюм: поранено двох людей, пошкоджено будинки
Неділя, 20 липня 2025, 05:54
Унаслідок нічного обстрілу Ізюма російськими безпілотниками пошкоджено житлові та приватні будівлі, двоє цивільних отримали поранення.
Джерело: Ізюмська міська військова адміністрація
Деталі: За попередніми даними, по місту Ізюм Харківської області влучили чотири російських безпілотники. Один із дронів поцілив у двоповерховий житловий будинок на вулиці Шкільній. Внаслідок удару пошкоджено другий поверх будівлі, поранено двоє осіб.
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Ще три безпілотники влучили у нежитлову приватну будівлю на вулиці Крем’янецький квартал. Там спалахнула пожежа, пошкоджено домоволодіння.
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Передісторія:
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