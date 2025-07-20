Российские БпЛА атаковали Изюм: ранены два человека, повреждены дома
Воскресенье, 20 июля 2025, 05:54
В результате ночного обстрела Изюма российскими беспилотниками повреждены жилые и частные здания, двое гражданских получили ранения.
Источник: Изюмская городская военная администрация
Детали: По предварительным данным, по городу Изюм Харьковской области попали четыре российских беспилотника. Один из дронов попал в двухэтажный жилой дом на улице Школьной. В результате удара поврежден второй этаж здания, ранены два человека.
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Еще три беспилотника попали в нежилое частное здание на улице Кременецкий квартал. Там вспыхнул пожар, повреждено домовладение.
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