Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российские БпЛА атаковали Изюм: ранены два человека, повреждены дома

Иван ДьяконовВоскресенье, 20 июля 2025, 05:54
Российские БпЛА атаковали Изюм: ранены два человека, повреждены дома
Иллюстративное фото из соцсетей

В результате ночного обстрела Изюма российскими беспилотниками повреждены жилые и частные здания, двое гражданских получили ранения.

Источник: Изюмская городская военная администрация

Детали: По предварительным данным, по городу Изюм Харьковской области попали четыре российских беспилотника. Один из дронов попал в двухэтажный жилой дом на улице Школьной. В результате удара поврежден второй этаж здания, ранены два человека.

Реклама:

Еще три беспилотника попали в нежилое частное здание на улице Кременецкий квартал. Там вспыхнул пожар, повреждено домовладение.

Читайте также: Восстановление под обстрелами: что покупает Изюм и кто получает подряды

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • В результате атак вражеских FPV-дронов в Купянском районе Харьковской области в субботу ранены 4 гражданских.

Харьковская областьбеспилотникижертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Немецкий генерал: Россия планирует запускать по Украине 2000 дронов одновременно
видеоВ Киеве работник прокуратуры сбил женщину на пешеходной зоне и скрылся: он уже задержан
Усик нокаутировал Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира по боксу
Умеров предложил российской стороне встречу на следующей неделе – Зеленский
Зеленский наградил посмертно двух убитых в Бердянске подростков
Украина вернет в официальное употребление украинские названия иностранных городов – МИД
Все новости...
Харьковская область
Вражеские дроны ранили 4 гражданских в Харьковской области
Россияне нанесли удар по Чугуеву: 4 раненых
Дело о захвате РФ Харьковщины в 2024 году: подозреваемого полковника отдали на поруки
Последние новости
06:44
обновлено, ВидеоВ Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу: по меньшей мере 30 пострадавших
05:54
Российские БпЛА атаковали Изюм: ранены два человека, повреждены дома
05:30
Российский дрон попал в жилой дом в Запорожье: ранены две женщины
04:59
Немецкий генерал: Россия планирует запускать по Украине 2000 дронов одновременно
03:26
видеоВ Киеве работник прокуратуры сбил женщину на пешеходной зоне и скрылся: он уже задержан
03:14
видеоДроны атаковали Москву и Подмосковье: горят машины, аэропорты приостановили работу
02:24
обновленоРоссияне ударили по Запорожью дронами: ранена женщина, повреждены дома
02:01
Во Вьетнаме перевернулась туристическая лодка: по меньшей мере 27 погибших, среди них дети
01:38
боксМожет Фьюри: Усик – о следующем сопернике после победы над Дюбуа
01:29
Главнокомандующий НАТО в Европе: Альянс должен учиться у Украины темпам внедрения инноваций
Все новости...
Реклама:
Реклама: