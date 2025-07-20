Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Троє загиблих і шестеро поранених внаслідок російських атак на Донеччину – ОВА

Іван Д'яконовНеділя, 20 липня 2025, 07:56
Троє загиблих і шестеро поранених внаслідок російських атак на Донеччину – ОВА
Ілюстративне фото: Getty Images

Унаслідок російських обстрілів Донеччини 19 липня загинули троє цивільних, ще шестеро людей дістали поранення. 

Джерело: начальника Донецької ОВА Вадим Філашкін

Деталі: За словами очільника ОВА, впродовж 19 липня росіяни вбили трьох жителів Донеччини: у Костянтинівці, Покровську і Райському.

Реклама:

Серед поранених: четверо жителів Костянтинівки, двоє людей у Райському.

Передісторія: 

  • Зранку 18 липня російські загарбники атакували з дрона автомобіль волонтерів, які евакуювали цивільних з Родинського, та скинули ФАБ-250  на Костянтинівку Донецької області.

Донецька областьжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Німецький генерал: Росія планує запускати по Україні 2000 дронів одночасно
відеоУ Києві працівник прокуратури збив жінку на пішохідній зоні й утік: його вже затримано
оновлено, відеоДрони атакували Москву і Підмосковʼя: горять автівки, аеропорти призупиняли роботу
Усик нокаутував Дюбуа і вдруге став абсолютним чемпіоном світу з боксу
Умєров запропонував російській стороні зустріч наступного тижня – Зеленський
Зеленський нагородив посмертно двох убитих у Бердянську підлітків
Усі новини...
Донецька область
На окупованій Донеччині воду вмикатимуть раз у кілька днів
У Костянтинівці росіяни вбили 5 людей
Сирський доповів Зеленському про ситуацію під Покровськом: знищено ДРГ ворога
Останні новини
08:23
боксДивне рішення суддів: Пак'яо та Барріос влаштували 12 яскравих раундів боксу
07:56
Троє загиблих і шестеро поранених внаслідок російських атак на Донеччину – ОВА
07:30
У передмісті Херсона внаслідок російського обстрілу постраждали дитина та її батько – ОВА
07:02
Росія втратила ще 1040 військових у війні проти України – Генштаб
06:44
Доповнено, ВідеоУ Лос-Анджелесі автомобіль в’їхав у натовп: щонайменше 30 постраждалих
05:54
Російські БпЛА атакували Ізюм: поранено двох людей, пошкоджено будинки
05:30
Російський дрон влучив у будинок на Запоріжжі: поранено двох жінок
04:59
Німецький генерал: Росія планує запускати по Україні 2000 дронів одночасно
03:26
відеоУ Києві працівник прокуратури збив жінку на пішохідній зоні й утік: його вже затримано
03:14
оновлено, відеоДрони атакували Москву і Підмосковʼя: горять автівки, аеропорти призупиняли роботу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: