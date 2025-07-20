Троє загиблих і шестеро поранених внаслідок російських атак на Донеччину – ОВА
Неділя, 20 липня 2025, 07:56
Унаслідок російських обстрілів Донеччини 19 липня загинули троє цивільних, ще шестеро людей дістали поранення.
Джерело: начальника Донецької ОВА Вадим Філашкін
Деталі: За словами очільника ОВА, впродовж 19 липня росіяни вбили трьох жителів Донеччини: у Костянтинівці, Покровську і Райському.
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Серед поранених: четверо жителів Костянтинівки, двоє людей у Райському.
Передісторія:
- Зранку 18 липня російські загарбники атакували з дрона автомобіль волонтерів, які евакуювали цивільних з Родинського, та скинули ФАБ-250 на Костянтинівку Донецької області.