Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трое погибших и шестеро раненых в результате российских атак на Донецкую область – ОВА

Иван ДьяконовВоскресенье, 20 июля 2025, 07:56
Трое погибших и шестеро раненых в результате российских атак на Донецкую область – ОВА
Иллюстративное фото: Getty Images

В результате российских обстрелов Донецкой области 19 июля погибли трое гражданских, еще шестеро человек получили ранения.

Источник: начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Детали: По словам главы ОВА, в течение 19 июля россияне убили трех жителей Донецкой области: в Константиновке, Покровске и Райском.

Реклама:

Среди раненых: четверо жителей Константиновки, двое человек в Райском.

Предыстория:

  • Утром 18 июля российские захватчики атаковали с дрона автомобиль волонтеров, которые эвакуировали гражданских из Родинского, и сбросили ФАБ-250 на Константиновку Донецкой области.

Донецкая областьжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Немецкий генерал: Россия планирует запускать по Украине 2000 дронов одновременно
видеоВ Киеве работник прокуратуры сбил женщину на пешеходной зоне и скрылся: он уже задержан
обновлено, видеоДроны атаковали Москву и Подмосковье: горели машины, аэропорты приостанавливали работу
Усик нокаутировал Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира по боксу
Умеров предложил российской стороне встречу на следующей неделе – Зеленский
Зеленский наградил посмертно двух убитых в Бердянске подростков
Все новости...
Донецкая область
На оккупированной Донетчине воду будут включать раз в несколько дней
В Константиновке россияне убили 5 человек
Сырский доложил Зеленскому о ситуации под Покровском: уничтожена ДРГ врага
Последние новости
08:23
боксСтранное решение судей: Пакьяо и Барриос устроили 12 ярких раундов бокса
07:56
Трое погибших и шестеро раненых в результате российских атак на Донецкую область – ОВА
07:30
В пригороде Херсона в результате российского обстрела пострадали ребенок и его отец – ОВА
07:02
Россия потеряла еще 1040 военных в войне против Украины – Генштаб
06:44
Дополнено, ВидеоВ Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу: по меньшей мере 30 пострадавших
05:54
Российские БпЛА атаковали Изюм: ранены два человека, повреждены дома
05:30
Российский дрон попал в жилой дом в Запорожье: ранены две женщины
04:59
Немецкий генерал: Россия планирует запускать по Украине 2000 дронов одновременно
03:26
видеоВ Киеве работник прокуратуры сбил женщину на пешеходной зоне и скрылся: он уже задержан
03:14
обновлено, видеоДроны атаковали Москву и Подмосковье: горели машины, аэропорты приостанавливали работу
Все новости...
Реклама:
Реклама: