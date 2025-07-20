Трое погибших и шестеро раненых в результате российских атак на Донецкую область – ОВА
Воскресенье, 20 июля 2025, 07:56
В результате российских обстрелов Донецкой области 19 июля погибли трое гражданских, еще шестеро человек получили ранения.
Источник: начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин
Детали: По словам главы ОВА, в течение 19 июля россияне убили трех жителей Донецкой области: в Константиновке, Покровске и Райском.
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Среди раненых: четверо жителей Константиновки, двое человек в Райском.
Предыстория:
- Утром 18 июля российские захватчики атаковали с дрона автомобиль волонтеров, которые эвакуировали гражданских из Родинского, и сбросили ФАБ-250 на Константиновку Донецкой области.