Трое погибших и шестеро раненых в результате российских атак на Донецкую область – ОВА

В результате российских обстрелов Донецкой области 19 июля погибли трое гражданских, еще шестеро человек получили ранения.

Источник: начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Детали: По словам главы ОВА, в течение 19 июля россияне убили трех жителей Донецкой области: в Константиновке, Покровске и Райском.

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Среди раненых: четверо жителей Константиновки, двое человек в Райском.

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