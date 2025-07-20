Прикордонники взяли в полон російського морпіха на Курському напрямку
Неділя, 20 липня 2025, 13:30
На Курському напрямку прикордонники взяли в полон російського військового, який самостійно вийшов на українські позиції.
Джерело: Державна прикордонна служба України
Деталі: Затриманий виявився військовослужбовцем 40-ї окремої бригади морської піхоти РФ. За словами полоненого, менш як місяць тому він добровільно підписав контракт на один рік, за який йому обіцяли 3 мільйони рублів. Проте грошей він так і не отримав.
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Дослівно: "Його одразу направили на штурм українських позицій, який для нього закінчився більш менш позитивно, чого не скажеш про решту загарбників, які брали участь у штурмі".
Передісторія:
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- Раніше прикордонники показали "вагнерівця", взятого в полон на бахмутському напрямку.