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Прикордонники взяли в полон російського морпіха на Курському напрямку

Ольга КацімонНеділя, 20 липня 2025, 13:30
Прикордонники взяли в полон російського морпіха на Курському напрямку
ДПСУ

На Курському напрямку прикордонники взяли в полон російського військового, який самостійно вийшов на українські позиції.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Затриманий виявився військовослужбовцем 40-ї окремої бригади морської піхоти РФ. За словами полоненого, менш як місяць тому він добровільно підписав контракт на один рік, за який йому обіцяли 3 мільйони рублів. Проте грошей він так і не отримав.

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Дослівно: "Його одразу направили на штурм українських позицій, який для нього закінчився більш менш позитивно, чого не скажеш про решту загарбників, які брали участь у штурмі".

Передісторія:

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російсько-українська війнаполоненіПрикордонна службаКурська область
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