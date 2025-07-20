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Пограничники взяли в плен российского морпеха на Курском направлении

Ольга КацимонВоскресенье, 20 июля 2025, 13:30
Пограничники взяли в плен российского морпеха на Курском направлении
ГПСУ

На Курском направлении пограничники взяли в плен российского военного, который самостоятельно вышел на украинские позиции.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: Задержанный оказался военнослужащим 40-й отдельной бригады морской пехоты РФ. По его словам, менее месяца назад он добровольно подписал контракт на один год, за который ему пообещали 3 миллиона рублей. Однако денег он так и не получил.

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Дословно: "Его сразу направили на штурм украинских позиций, который для него закончился более-менее положительно – чего не скажешь о других захватчиках, участвовавших в штурме".

Предистория:

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российско-украинская войнапленныеПограничная службаКурская область
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