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Прикордонники показали "вагнерівця", взятого в полон на бахмутському напрямку

Олена РощінаПонеділок, 13 березня 2023, 17:29
Прикордонники показали вагнерівця, взятого в полон на бахмутському напрямку
Полонений вагнерівець, скриншот із відео ДПСУ

Державна прикордонна служба України оприлюднила відеозапис про бойовика з ПВК "Вагнер", який пішов воювати проти України за гроші і потрапив у полон на бахмутському напрямку.

Джерело: ДПСУ в Telegram

Дослівно: "На Бахмутському напрямку прикордонники відбили штурм та захопили у полон вагнерівця. 

Штурмовики намагалися атакувати спостережний пост прикордонників. Наші бійці відкрили вогонь у відповідь та змусили загарбників відступити. "Розрахувалися" ті одним убитим та одним живим окупантом, якого захопили у полон. Ним виявився вагнерівець. 

Каже, пішов воювати за грошову винагороду та поки нікого не вбивав. Вірити йому?".

Деталі: Держприкордонслужба не уточнює в повідомленні, коли саме відбувся штурм росіян і полон одного з загарбників. 

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6 березня ДПСУ повідомляла, що за кілька днів до того було відбито атаку на опорний пункт захисників України на бахмутському напрямку, штурмовиків "Вагнера" зупинили у ближньому бою, а згодом прикордонники-мінометники знищили щонайменше 7 утікачів.

Також 11 березня повідомлялося, що у промисловій зоні Бахмута група наземної розвідки українських прикордонників пішла у наступ і ліквідувала "вагнерівців".

Цьому передувало: У лютому прикордонники також не раз стикалися в бою з "вагнерівцями", 16 лютого повідомлялося про знищення 5 загарбників і полон "вагнерівця" під Бахмутом Донецької області.

Станом на початок березня західна розвідка оцінювала втрати Росії в боях за місто Бахмут в останні місяці в 20-30 тисяч найманців приватної військової компанії "Вагнер", причому загиблих серед них може бути приблизно третина.

Теми: війнаВагнерБахмутПрикордонна служба
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