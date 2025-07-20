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Москву та області вранці атакували безпілотники – МО РФ

Роман ПетренкоНеділя, 20 липня 2025, 14:50
Москву та області вранці атакували безпілотники – МО РФ
фото: укроборонпром

МО РФ заявляє, що в період з 8 мск до 12.00 ранку 20 липня засобами ППО знищено 39 безпілотних літальних апаратів.

Джерело МО РФ

Деталі: Зокрема, з 39 нібито знищених за 4 години безпілотників щонайменше 5 летіли на Москву, відзвітували окупанти.

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Крім того, 18 БПЛА зафіксували над Калузькою, 7 над Московською, 6 над Курською, три над Брянською, два над Бєлгородською і по одному над Тульською, Орловською областями та окупованим Кримом.

Скільки всього летіло дронів і чи є влучання, не повідомляється.

Нагадаємо: Протягом ночі на 20 липня російськими засобами ППО над територією РФ нібито перехоплено і знищено 93 безпілотні літальні апарати.

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Росіябезпілотники
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