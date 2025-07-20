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Москву и области утром атаковали беспилотники – МО РФ

Роман ПетренкоВоскресенье, 20 июля 2025, 14:50
Москву и области утром атаковали беспилотники – МО РФ
фото: укроборонпром

МО РФ заявляет, что в период с 8 мск до 12.00 утра 20 июля средствами ПВО уничтожены 39 беспилотных летательных аппарата.

Источник МО РФ

Детали: В частности, с 39 якобы уничтоженных за 4 часа беспилотников как минимум 5 летели на Москву, отчитались оккупанты.

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Кроме того, 18 БПЛА зафиксировали над Калужской, 7 над Московской, 6 над Курской, три над Брянской, два над Белгородской и по одному над Тульской, Орловской областями и оккупированным Крымом.

Сколько всего летело дронов и есть ли попадания не сообщается.

Напомним: В течение ночи на 20 июля российскими средствами ПВО над территорией РФ якобы перехвачено и уничтожено 93 беспилотных летательных аппарата.

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