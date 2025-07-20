Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти Балашова, Королевської й Латиніної

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 20 липня про санкції щодо 5 осіб, серед яких колишні нардепи Геннадій Балашов і Наталія Королевська, а також російська журналістка Юлія Латиніна.

Джерело: указ на сайті президента, радник президента Владислав Власюк, якого цитує "Інтерфакс- Україна"

Деталі: Санкції введено проти 5 фізичних осіб: громадянка РФ Тетяна Аксьоненко, громадянин України Геннадій Балашов, громадянка України Наталія Королевська, громадянка РФ Юлія Латиніна та громадянин України Андрій Серебрянський.

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Як повідомив журналістам радник президента України Владислав Власюк, санкції запроваджені за "участь в інформаційних кампаніях, спрямованих на підрив обороноздатності України, просування антиукраїнських наративів та легітимізацію збройної агресії Російської Федерації".

Він деталізував, що йдеться про блогерів, які виправдовують державу-агресора та її дії, а також перешкоджають захисту України та її людей, чим створюють загрозу національним інтересам України, а також російських воєнкорів і адміністраторів пропагандистських Telegram-каналів, які поширюють меседжі про підтримку окупаційних військ, глорифікують учасників так званої "сво" та виправдовують воєнні злочини РФ.

Довідково:

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Геннадій Балашов – бізнесмен, з 1998 по 2002 був народним депутатом, із 2014 року лідер політичної партії "5.10", був кандидатом у президенти на виборах 2019 року. У 2021 році Державна фіскальна служба арештувала 18 об’єктів нерухомості Балашова у Києві орієнтовною вартістю 200 млн грн.

Наталія Королевська – міністр соцполітики в уряді Віктора Януковича, народна депутатка V та VI скликань від БЮТ та IX скликання від проросійської партії ОПЗЖ, з початку повномасштабної війни виїхала до Росії.

Юлія Латиніна – російська журналістка та письменниця, внесена в Росії до реєстру фізичних осіб-іноземних агентів. Водночас підтримувала агресію РФ проти України.

Тетяна Аксьоненко – російська "воєнкор", одна з адміністраторів пропагандистського телеграм-каналу "Архангел Спецназу".

Андрій Серебрянський (Андрій Луганський) – український блогер, колишній телеведучий. У 2019 році був кандидатом у народні депутати від "Європейської солідарності".

Що передувало: 19 липня Зеленський оновив склад Ради національної безпеки та оборони України.

Увечері того ж дня він анонсував перші рішення нового складу РНБО, зокрема щодо санкцій.