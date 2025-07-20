Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти Балашова, Королевської й Латиніної
Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 20 липня про санкції щодо 5 осіб, серед яких колишні нардепи Геннадій Балашов і Наталія Королевська, а також російська журналістка Юлія Латиніна.
Джерело: указ на сайті президента, радник президента Владислав Власюк, якого цитує "Інтерфакс- Україна"
Деталі: Санкції введено проти 5 фізичних осіб: громадянка РФ Тетяна Аксьоненко, громадянин України Геннадій Балашов, громадянка України Наталія Королевська, громадянка РФ Юлія Латиніна та громадянин України Андрій Серебрянський.
Як повідомив журналістам радник президента України Владислав Власюк, санкції запроваджені за "участь в інформаційних кампаніях, спрямованих на підрив обороноздатності України, просування антиукраїнських наративів та легітимізацію збройної агресії Російської Федерації".
Він деталізував, що йдеться про блогерів, які виправдовують державу-агресора та її дії, а також перешкоджають захисту України та її людей, чим створюють загрозу національним інтересам України, а також російських воєнкорів і адміністраторів пропагандистських Telegram-каналів, які поширюють меседжі про підтримку окупаційних військ, глорифікують учасників так званої "сво" та виправдовують воєнні злочини РФ.
Довідково:
Геннадій Балашов – бізнесмен, з 1998 по 2002 був народним депутатом, із 2014 року лідер політичної партії "5.10", був кандидатом у президенти на виборах 2019 року. У 2021 році Державна фіскальна служба арештувала 18 об’єктів нерухомості Балашова у Києві орієнтовною вартістю 200 млн грн.
Наталія Королевська – міністр соцполітики в уряді Віктора Януковича, народна депутатка V та VI скликань від БЮТ та IX скликання від проросійської партії ОПЗЖ, з початку повномасштабної війни виїхала до Росії.
Юлія Латиніна – російська журналістка та письменниця, внесена в Росії до реєстру фізичних осіб-іноземних агентів. Водночас підтримувала агресію РФ проти України.
Тетяна Аксьоненко – російська "воєнкор", одна з адміністраторів пропагандистського телеграм-каналу "Архангел Спецназу".
Андрій Серебрянський (Андрій Луганський) – український блогер, колишній телеведучий. У 2019 році був кандидатом у народні депутати від "Європейської солідарності".
Що передувало: 19 липня Зеленський оновив склад Ради національної безпеки та оборони України.
Увечері того ж дня він анонсував перші рішення нового складу РНБО, зокрема щодо санкцій.