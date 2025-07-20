Зеленский ввел в действие санкции СНБО против Балашова, Королевской и Латыниной

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 20 июля о санкциях в отношении 5 человек, среди которых бывшие нардепы Геннадий Балашов и Наталья Королевская, а также российская журналистка Юлия Латынина.

Источник: указ на сайте президента, советник президента Владислав Власюк, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Детали: Санкции введены против 5 физических лиц: гражданка РФ Татьяна Аксененко, гражданин Украины Геннадий Балашов, гражданка Украины Наталья Королевская, гражданка РФ Юлия Латынина и гражданин Украины Андрей Серебрянский.

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Как сообщил журналистам советник президента Украины Владислав Власюк, санкции введены за "участие в информационных кампаниях, направленных на подрыв обороноспособности Украины, продвижение антиукраинских нарративов и легитимизацию вооруженной агрессии Российской Федерации".



Он детализировал, что речь идет о блогерах, которые оправдывают государство-агрессора и его действия, а также препятствуют защите Украины и ее людей, чем создают угрозу национальным интересам Украины, а также российских военкоров и администраторов пропагандистских Telegram-каналов, которые распространяют месседжи о поддержке оккупационных войск, глорифицируют участников так называемой "сво" и оправдывают военные преступления РФ.

Справочно:

Геннадий Балашов – бизнесмен, с 1998 по 2002 год был народным депутатом, с 2014 года лидер политической партии "5.10", был кандидатом в президенты на выборах 2019 года. В 2021 году Государственная фискальная служба арестовала 18 объектов недвижимости Балашова в Киеве ориентировочной стоимостью 200 млн грн.

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Наталья Королевская – министр соцполитики в правительстве Виктора Януковича, народный депутат V и VI созывов от БЮТ и IX созыва от пророссийской партии ОПЗЖ, с начала полномасштабной войны уехала в Россию.

Юлия Латынина – российская журналистка и писательница, внесенная в России в реестр физических лиц-иностранных агентов. В то же время поддерживала агрессию РФ против Украины.

Татьяна Аксененко – российская "военкор", одна из администраторов пропагандистского телеграм-канала "Архангел Спецназа".

Андрей Серебрянский (Андрей Луганский) – украинский блогер, бывший телеведущий. В 2019 году был кандидатом в народные депутаты от "Европейской солидарности".

Что предшествовало: 19 июля Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Вечером того же дня он анонсировал первые решения нового состава СНБО, в частности относительно санкций.