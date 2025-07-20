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РФ атакувала Суми: поранено дитину, пошкоджено будинки та авто

Ольга КацімонНеділя, 20 липня 2025, 16:35
РФ атакувала Суми: поранено дитину, пошкоджено будинки та авто
Національна поліція України

Сьогодні вдень російська армія атакувала центр Сум, скинувши боєприпас з безпілотника на сквер поблизу навчального закладу, унаслідок чого двоє людей поранені.

Джерело: Національна поліція України

Деталі: Унаслідок удару постраждали двоє місцевих жителів, зокрема семирічна дитина. Обоє отримали тілесні ушкодження та перебувають у стані стресової реакції.

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Внаслідок атаки також пошкоджено цивільну інфраструктуру, приватні будинки та автомобілі.

 

Передісторія:

  • 16 липня російські окупанти атакували безпілотниками Суми та Сумську громаду та поцілили по одному з підприємств в обласному центрі.

Сумиросійсько-українська війнаобстріл
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