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РФ атаковала Сумы: ранен ребёнок, повреждены дома и автомобили

Ольга КацимонВоскресенье, 20 июля 2025, 16:35
РФ атаковала Сумы: ранен ребёнок, повреждены дома и автомобили
Национальная полиция Украины

Сегодня днём российская армия атаковала центр Сум, сбросив боеприпас с беспилотника на сквер рядом с учебным заведением. В результате атаки двое человек получили ранения.

Источник: Национальная полиция Украины

Детали: В результате удара пострадали двое местных жителей, в том числе семилетний ребёнок. Оба получили телесные повреждения и находятся в состоянии стрессовой реакции.

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Атака также повредила гражданскую инфраструктуру, частные дома и автомобили.

 

По данным главы Сумской ОВА Олега Григорова, около 15:00 ещё один российский БПЛА атаковал Сумскую громаду. Во время его сбития в Ковпаковском районе города была ранена 43-летняя женщина. Её доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь.

Предыстория:

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  • 16 июля российские оккупанты атаковали Сумы и Сумскую громаду беспилотниками и нанесли удар по одному из предприятий в областном центре.

Сумыроссийско-украинская войнаобстрел
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