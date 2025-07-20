РФ атаковала Сумы: ранен ребёнок, повреждены дома и автомобили

Сегодня днём российская армия атаковала центр Сум, сбросив боеприпас с беспилотника на сквер рядом с учебным заведением. В результате атаки двое человек получили ранения.

Источник: Национальная полиция Украины

Детали: В результате удара пострадали двое местных жителей, в том числе семилетний ребёнок. Оба получили телесные повреждения и находятся в состоянии стрессовой реакции.

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Атака также повредила гражданскую инфраструктуру, частные дома и автомобили.

По данным главы Сумской ОВА Олега Григорова, около 15:00 ещё один российский БПЛА атаковал Сумскую громаду. Во время его сбития в Ковпаковском районе города была ранена 43-летняя женщина. Её доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь.

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