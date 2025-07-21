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По всій Україні оголошували ракетну небезпеку через зліт МіГ-31К

Іван Д'яконовПонеділок, 21 липня 2025, 00:24
По всій Україні оголошували ракетну небезпеку через зліт МіГ-31К
Мапа: alerts.in.ua

Влада України оголосила повітряну тривогу по всій території країни через зліт МіГ-31К – носія гіперзвукової аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал".

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К."

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Оновлено: О 00:53 ПС оголосили про відбій загрози МіГ-31К. 

Триває масована атака російських БпЛА.

Передісторія: 

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  • Українські Повітряні сили попередили про зліт з аеродрому Оленья в Мурманській області РФ кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95.
  • У Києві та низці областей у неділю ввечері оголошено повітряну тривогу через атаку ворожих ударних БпЛА.

повітряна тривога
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