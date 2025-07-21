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По всей Украине объявляли ракетную опасность из-за взлета МиГ-31К

Иван ДьяконовПонедельник, 21 июля 2025, 00:24
По всей Украине объявляли ракетную опасность из-за взлета МиГ-31К
Карта: alerts.in.ua

Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны из-за взлета МиГ-31К – носителя гиперзвуковой аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К".

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Обновлено: В 00:53 ВС объявили об отбое угрозы МиГ-31К.

Продолжается массированная атака российских БпЛА.

Предыстория:

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  • Украинские Воздушные силы предупредили о взлете с аэродрома Оленья в Мурманской области РФ нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95.
  • В Киеве и ряде областей в воскресенье вечером объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских ударных БПЛА.

воздушная тревога
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