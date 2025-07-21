По всей Украине объявляли ракетную опасность из-за взлета МиГ-31К
Понедельник, 21 июля 2025, 00:24
Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны из-за взлета МиГ-31К – носителя гиперзвуковой аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал".
Источник: Воздушные силы ВСУ
Дословно: "Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К".
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Обновлено: В 00:53 ВС объявили об отбое угрозы МиГ-31К.
Продолжается массированная атака российских БпЛА.
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