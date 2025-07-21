Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Ростовській області РФ дрони пошкодили залізничну станцію

Іван Д'яконовПонеділок, 21 липня 2025, 01:15
У Ростовській області РФ дрони пошкодили залізничну станцію
Фото з соцмереж

У ніч на 21 липня в селищі Каменоломні Ростовської області Росії безпілотники пошкодили залізничну станцію. Місцеві жителі повідомляють про серію вибухів, роботу ППО та пожежу на місці падіння уламків.

Джерело: російські Telegram-канали

Деталі: За свідченнями місцевих мешканців, перші вибухи пролунали близько опівночі. Очевидці з населених пунктів Шахти і Новошахтинська повідомляли про роботу ППО та прольоти безпілотників.

Реклама:

Як розповіли SHOT місцеві жителі, після нібито падіння уламків одного зі знищених дронів почалася пожежа в селищі Каменоломні. 

"Каменоломні – ще одна велика вузлова залізнична станція на південному ходу", – пише місцеве видання "Тютина".

РЕКЛАМА:

Також очевидці з різних районів області повідомляють, що продовжують чути звуки прольотів БпЛА. 

Оновлено: В. о. губернатора російської Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив атаку на залізничну станцію.

"У селищі Каменоломні Жовтневого сільського району через уламки безпілотника, що впали, загорілася покрівля будівель залізничного вокзалу", – заявив Слюсар.

Передісторія: 

  • Увечері 19 липня пошкодження уламками БпЛА контактної мережі на перегоні в Ростовській області РФ спричинили затримки 75 пасажирських поїздів далекого прямування.

Росіязалізницябезпілотникиросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У Росії злетіли стратегічні бомбардувальники – Повітряні сили
Свириденко анонсувала річний мораторій на перевірки бізнесу та інші ініціативи
доповненоЗеленський ввів у дію санкції РНБО проти Балашова, Королевської й Латиніної
фотоУ лікарні померла жінка, яку збив п’яний чиновник прокуратури у Києві
фотоПомер саудівський "сплячий принц", який провів 20 років у комі
Сили ППО збили 18 з 57 російських дронів, ще 32 – влучили
Усі новини...
Росія
У Росії злетіли стратегічні бомбардувальники – Повітряні сили
Москву та області вранці атакували безпілотники – МО РФ
132 поїзди затримуються у РФ після атаки безпілотників
Останні новини
02:05
Росія вдарила безпілотниками по Києву: в одному з районів вирує пожежа
01:53
боксКличку на замітку: Хопкінс, Форман та інші ветерани, які ставали чемпіонами у солідному віці
01:51
У Харкові пролунали вибухи: місто під масованою атакою ворожих БпЛА
01:30
оновленоРосіяни атакують ударними БпЛА: у Києві й більшості областей працює ППО
01:15
оновлено, відеоУ Ростовській області РФ дрони пошкодили залізничну станцію
00:44
У Чехії зібрали 60 млн крон на 6 гаубиць для України, передачу планують у найближчі місяці
00:24
оновленоПо всій Україні оголошували ракетну небезпеку через зліт МіГ-31К
00:20
Іспанець Марк Маркес здобув п’яту перемогу поспіль на етапах MotoGP
23:53
У Росії злетіли стратегічні бомбардувальники – Повітряні сили
23:43
На сцені Королівської опери в Лондоні сталася сутичка через палестинський прапор
Усі новини...
Реклама:
Реклама: