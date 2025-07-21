У Ростовській області РФ дрони пошкодили залізничну станцію

У ніч на 21 липня в селищі Каменоломні Ростовської області Росії безпілотники пошкодили залізничну станцію. Місцеві жителі повідомляють про серію вибухів, роботу ППО та пожежу на місці падіння уламків.

Джерело: російські Telegram-канали

Деталі: За свідченнями місцевих мешканців, перші вибухи пролунали близько опівночі. Очевидці з населених пунктів Шахти і Новошахтинська повідомляли про роботу ППО та прольоти безпілотників.

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Як розповіли SHOT місцеві жителі, після нібито падіння уламків одного зі знищених дронів почалася пожежа в селищі Каменоломні.

"Каменоломні – ще одна велика вузлова залізнична станція на південному ходу", – пише місцеве видання "Тютина".

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Також очевидці з різних районів області повідомляють, що продовжують чути звуки прольотів БпЛА.

Оновлено: В. о. губернатора російської Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив атаку на залізничну станцію.

"У селищі Каменоломні Жовтневого сільського району через уламки безпілотника, що впали, загорілася покрівля будівель залізничного вокзалу", – заявив Слюсар.

Передісторія: