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В Ростовской области РФ дроны повредили железнодорожную станцию

Иван ДьяконовПонедельник, 21 июля 2025, 01:15
В Ростовской области РФ дроны повредили железнодорожную станцию
Фото из соцсетей

В ночь на 21 июля в поселке Каменоломни Ростовской области России беспилотники повредили железнодорожную станцию. Местные жители сообщают о серии взрывов, работе ПВО и пожаре на месте падения обломков.

Источник: российские Telegram-каналы

Детали: По свидетельствам местных жителей, первые взрывы прогремели около полуночи. Очевидцы из населенных пунктов Шахты и Новошахтинска сообщали о работе ПВО и пролетах беспилотников.

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Как рассказали SHOT местные жители, после якобы падения обломков одного из уничтоженных дронов начался пожар в поселке Каменоломни.

"Каменоломни – еще одна крупная узловая железнодорожная станция на южном ходу", – пишет местное издание "Тютина".

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Также очевидцы из разных районов области сообщают, что продолжают слышать звуки пролетов БПЛА.

Обновлено: И. о. губернатора российской Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил атаку на железнодорожную станцию.

"В поселке Каменоломни Октябрьского сельского района из-за обломков упавшего беспилотника загорелась кровля зданий железнодорожного вокзала", - заявил Слюсарь.

Предыстория:

  • Вечером 19 июля повреждения обломками БпЛА контактной сети на перегоне в Ростовской области РФ вызвали задержки 75 пассажирских поездов дальнего следования.

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