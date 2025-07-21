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Загроза ракетного удару для всієї України через зліт Міг-31К

Іван Д'яконовПонеділок, 21 липня 2025, 02:51
Загроза ракетного удару для всієї України через зліт Міг-31К
Ілюстративне фото: Getty Images

Влада України оголосила повітряну тривогу по всій території країни через зліт МіГ-31К – носія гіперзвукової аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал".

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К."

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Деталі: О 02:27 військові повідомили про швидкісну ціль на Чернігівщині курсом на Житомирщину.

О 02:58 ПС попередили про ракету на Київ.

О 03:02 військові попередили про ракету на Рівне/Дубно.

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Передісторія: 

повітряна тривогаракетний удар
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