Загроза ракетного удару для всієї України через зліт Міг-31К
Понеділок, 21 липня 2025, 02:51
Влада України оголосила повітряну тривогу по всій території країни через зліт МіГ-31К – носія гіперзвукової аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал".
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Дослівно: "Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К."
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Деталі: О 02:27 військові повідомили про швидкісну ціль на Чернігівщині курсом на Житомирщину.
О 02:58 ПС попередили про ракету на Київ.
О 03:02 військові попередили про ракету на Рівне/Дубно.
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Передісторія:
- Українські Повітряні сили попередили про зліт з аеродрому Оленья в Мурманській області РФ кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95.
- О 02:12 21 липня Повітряні сили України повідомили про пуски крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.
- У Києві та низці областей у неділю ввечері оголосили повітряну тривогу через атаку ворожих ударних БпЛА.