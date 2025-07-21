Угроза ракетного удара для всей Украины из-за взлета МиГ-31К

Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны из-за взлета МиГ-31К – носителя гиперзвуковой аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К".

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Детали: В 02:27 военные сообщили о скоростной цели на Черниговщине курсом на Житомирщину.

В 02:58 ВС предупредили о ракете на Киев.

В 03:02 военные предупредили о ракете на Ровно/Дубно.

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Обновлено в 03:34: ВС сообщили о повторном взлете МиГ-31К.

Обновлено в 05:51: Воздушные силы в очередной раз предупредили о взлете носителей "Кинжалов".

Предыстория: