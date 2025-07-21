Угроза ракетного удара для всей Украины из-за взлета МиГ-31К
Понедельник, 21 июля 2025, 05:51
Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны из-за взлета МиГ-31К – носителя гиперзвуковой аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал".
Источник: Воздушные силы ВСУ
Дословно: "Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К".
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Детали: В 02:27 военные сообщили о скоростной цели на Черниговщине курсом на Житомирщину.
В 02:58 ВС предупредили о ракете на Киев.
В 03:02 военные предупредили о ракете на Ровно/Дубно.
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Обновлено в 03:34: ВС сообщили о повторном взлете МиГ-31К.
Обновлено в 05:51: Воздушные силы в очередной раз предупредили о взлете носителей "Кинжалов".
Предыстория:
- Украинские Воздушные силы предупредили о взлете с аэродрома Оленья в Мурманской области РФ нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95.
- В 02:12 21 июля Воздушные силы Украины сообщили о пусках крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.
- В Киеве и ряде областей в воскресенье вечером объявили воздушную тревогу из-за атаки вражеских ударных БПЛА.