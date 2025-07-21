Івано-Франківськ зазнав наймасштабнішого удару від початку повномасштабної війни – мер

Внаслідок масованої комбінованої атаки Росії по Івано-Франківській громаді було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, є постраждалі.

Джерело: мер Івано-Франківська Руслан Марцінків

Деталі: За словами мера, російські окупаційні війська застосували ракети різного типу, а також ударні безпілотники типу "Шахед".

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"На жаль, ударів було дуже багато. Це – наймасштабніша атака з часу повномасштабного вторгнення", – сказав Марцінків.

За словами мера, внаслідок атаки зазнали пошкоджень об’єкти цивільної інфраструктури. Попередньо в щонайменше трьох селах Івано-Франківської громади є постраждалі.

Повітряна тривога в області триває.

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