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Івано-Франківськ зазнав наймасштабнішого удару від початку повномасштабної війни – мер

Іван Д'яконовПонеділок, 21 липня 2025, 06:28
Івано-Франківськ зазнав наймасштабнішого удару від початку повномасштабної війни – мер
ілюстративне фото з соцмереж

Внаслідок масованої комбінованої атаки Росії по Івано-Франківській громаді було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, є постраждалі.

Джерело: мер Івано-Франківська Руслан Марцінків

Деталі: За словами мера, російські окупаційні війська застосували ракети різного типу, а також ударні безпілотники типу "Шахед". 

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"На жаль, ударів було дуже багато. Це – наймасштабніша атака з часу повномасштабного вторгнення", – сказав Марцінків.

За словами мера, внаслідок атаки зазнали пошкоджень об’єкти цивільної інфраструктури. Попередньо в щонайменше трьох селах Івано-Франківської громади є постраждалі.

Повітряна тривога в області триває.

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Передісторія: 

  • У ніч на 21 липня Росія здійснила чергову масштабну комбіновану повітряну атаку на Україну. Окупанти застосовують ударні безпілотники і ракети різного базування. У низці регіонів пролунали вибухи. 

Івано-ФранківськІвано-Франківська областьракетний ударбезпілотники
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