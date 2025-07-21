Росіяни атакують ударними БпЛА: у Києві й більшості областей працює ППО

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через атаку ворожих ударних БпЛА. Працює протиповітряна оборона.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, КМВА, керівник КМВА Тимур Ткаченко

Деталі: У неділю ввечері Повітряні сили повідомляють про рух ворожих БпЛА на Харківщині, Чернігівщині, Київщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Запорізькій та Херсонській областях.

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Близько 23 години повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників оголосили і в столиці.

Пряма мова Ткаченка: "Ворожі БпЛА поряд з Києвом. Може бути чутно роботу ППО".

О 23:40 Київська ОВА повідомила, що в регіоні працює ППО.

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Оновлено: Станом на 01:30 ПС повідомляють про велику кількість російських ударних безпілотників в повітряному просторі України.

мапа тривог станом на 01:30

За повідомленням Повітряних Сил, БпЛА курсом на Бориспіль, Глеваху, Васильків, Бровари, Київ, Золотоношу, Балаклею, Чорнобай, Монастирище.

По ворожим цілям працює протиповітряна оборона.