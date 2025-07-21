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Ивано-Франковск пережил самый масштабный удар с начала полномасштабной войны – мэр

Иван Дьяконов, Анастасия ПроцПонедельник, 21 июля 2025, 06:28
Ивано-Франковск пережил самый масштабный удар с начала полномасштабной войны – мэр
иллюстративное фото из соцсетей

В результате массированной комбинированной атаки России по Ивано-Франковской общине были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Источник: мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив

Детали: По словам мэра, российские оккупационные войска применили ракеты различного типа, а также ударные беспилотники типа "Шахед".

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"К сожалению, ударов было очень много. Это – самая масштабная атака со времени полномасштабного вторжения", – сказал Марцинкив.

По словам мэра, в результате атаки получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры. Предварительно, по меньшей мере в трех селах Ивано-Франковской общины есть пострадавшие.

Воздушная тревога в области продолжается.

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ФОТО: МЭР ИВАНО-ФРАНКОВСКА РУСЛАН МАРЦИНКИВ

Обновлено: Впоследствии Марцинкив опубликовал фото последствий удара в одном из сел общины.

"Слава Богу, пострадавших нет!" - написал он.

 

ФОТО: МЭР ИВАНО-ФРАНКОВСКА РУСЛАН МАРЦИНКИВ

Предыстория:

Ивано-ФранковскИвано-Франковская областьракетный ударбеспилотники
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