Ивано-Франковск пережил самый масштабный удар с начала полномасштабной войны – мэр
В результате массированной комбинированной атаки России по Ивано-Франковской общине были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
Источник: мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив
Детали: По словам мэра, российские оккупационные войска применили ракеты различного типа, а также ударные беспилотники типа "Шахед".
"К сожалению, ударов было очень много. Это – самая масштабная атака со времени полномасштабного вторжения", – сказал Марцинкив.
По словам мэра, в результате атаки получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры. Предварительно, по меньшей мере в трех селах Ивано-Франковской общины есть пострадавшие.
Воздушная тревога в области продолжается.
Обновлено: Впоследствии Марцинкив опубликовал фото последствий удара в одном из сел общины.
"Слава Богу, пострадавших нет!" - написал он.
Предыстория:
- В ночь на 21 июля Россия осуществила очередную масштабную комбинированную воздушную атаку на Украину. Оккупанты применяют ударные беспилотники и ракеты различного базирования. В ряде регионов прогремели взрывы.