Суд арештував службовця прокуратури, який збив жінку в Києві

Шевченківський районний суд Києва арештував на два місяці без альтернативи застави головного спеціаліста відділу кадрової роботи та державної служби Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону Андрія Молочного, який скоїв наїзд на жінку на пішохідній зоні та втік з місця події.

Джерело: Київська міська прокуратура в коментарі УП

Деталі: Захист клопотав про домашній арешт, суддя задовольнив клопотання прокурорів. Термін запобіжного заходу – до 17 вересня 2025 року.

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фото уп

Що передувало: Пізно ввечері 19 липня у Голосіївському районі Києва службовець органів прокуратури на автомобілі скоїв наїзд на жінку на пішохідній зоні та втік з місця події. Зловмисника затримали.

Виявилось, що за кермом був Молочний Андрій Андрійович, головний спеціаліст відділу. Справу під особистий контроль взяв особисто генпрокурор. Молочному повідомили про підозру за статтею порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до смерті людини.

Постраждала на наступний день померла у лікарні.