Суд арестовал служащего прокуратуры, сбившего женщину в Киеве

Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца без альтернативы залога главного специалиста отдела кадровой работы и государственной службы Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона Андрея Молочного, который совершил наезд на женщину на пешеходной зоне и скрылся с места происшествия.

Источник: Киевская городская прокуратура в комментарии УП

Детали: Защита ходатайствовала о домашнем аресте, судья удовлетворил ходатайство прокуроров. Срок меры пресечения - до 17 сентября 2025 года.

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Что предшествовало: Поздно вечером 19 июля в Голосеевском районе Киева служащий органов прокуратуры на автомобиле совершил наезд на женщину на пешеходной зоне и скрылся с места происшествия. Злоумышленника задержали.

Оказалось, что за рулем был Молочный Андрей Андреевич, главный специалист отдела. Дело под личный контроль взял лично генпрокурор. Молочному сообщили о подозрении по статье нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, что привело к смерти человека.

Пострадавшая на следующий день скончалась в больнице.