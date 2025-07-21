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МЗС підтвердило смерть експосадовця МВС України в Іспанії

Уляна Кричковська, Валентина РоманенкоПонеділок, 21 липня 2025, 12:43
МЗС підтвердило смерть експосадовця МВС України в Іспанії
МЗС. ілюстративне фото Shutterstock

У Міністерстві закордонних справ України кажуть, що смерть експосадовця Департаменту боротьби з організованою злочинністю МВС Ігоря Грушевського настала внаслідок утоплення в іспанському житловому комплексі Cala Alta.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу зовнішньополітичного відомства

Деталі: Раніше іспанські ЗМІ повідомили про "загадкову" смерть Грушевського в іспанському житловому комплексі Cala Alta у Вільяхойосі, у якому в 2024 році було вбито російського льотчика Максима Кузьмінова.

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На запит журналістів у МЗС заявили, що за повідомленням Генерального консульства України в Барселоні, смерть настала внаслідок утоплення.

Також там зазначили, що консулами надали сприяння в оформленні відповідних документів для репатріації тіла в Україну.

Смерть викликала підозри серед мешканців Cala Alta, адже у лютому 2024 року українська військова розвідка підтвердила, що Максима Кузьмінова – пілота російського гелікоптера Мі-8, який опинився в Україні внаслідок спецоперації – знайшли мертвим в Іспанії.

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У червні 2024 року видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела в західних спецслужбах повідомили, що за вбивство Кузьмінова кілери отримали гроші від російських держслужбовців у Відні.

ІспаніяМВСМЗС
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