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МИД подтвердил смерть экс-чиновника МВД Украины в Испании

Уляна Кричковская, Валентина РоманенкоПонедельник, 21 июля 2025, 12:43
МИД подтвердил смерть экс-чиновника МВД Украины в Испании
МИД. иллюстративное фото Shutterstock

В Министерстве иностранных дел Украины говорят, что смерть экс-чиновника Департамента борьбы с организованной преступностью МВД Игоря Грушевского наступила в результате утопления в испанском жилом комплексе Cala Alta.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства

Детали: Ранее испанские СМИ сообщили о "загадочной" смерти Грушевского в испанском жилом комплексе Cala Alta в Вильяхойосе, в котором в 2024 году был убит российский летчик Максим Кузьминов.

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На запрос журналистов в МИД заявили, что по сообщению Генерального консульства Украины в Барселоне, смерть наступила в результате утопления.

Также там отметили, что консулами оказали содействие в оформлении соответствующих документов для репатриации тела в Украину.

Смерть вызвала подозрения среди жителей Cala Alta, ведь в феврале 2024 года украинская военная разведка подтвердила, что Максима Кузьминова - пилота российского вертолета Ми-8, который оказался в Украине в результате спецоперации - нашли мертвым в Испании.

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В июне 2024 года издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в западных спецслужбах сообщили, что за убийство Кузьминова киллеры получили деньги от российских госслужащих в Вене.

ИспанияМВДМИД
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