На тлі обшуків СБУ: ДБР оголосило кільком працівникам НАБУ підозри щодо ДТП

На тлі обшуків, які СБУ проводить у НАБУ 21 липня, Державне бюро розслідувань повідомило про оголошення підозри трьом співробітникам антикорупційного бюро щодо скоєння дорожньо-транспортних пригод.

Джерело: сайт ДБР

Деталі: ДБР не уточнює, коли сталися ці ДТП, але час повідомлення пресслужби співпадає з обшуками, які Служба безпеки України проводить в НАБУ.

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За даними джерел "Української правди" в правоохоронних органах, йдеться про аварії, які сталися у 2021 та 2023 роках.

У бюро стверджують, що в одній з пригод "правоохоронець, виїжджаючи з другорядної дороги в Києві, допустив зіткнення з транспортним засобом, який рухався головною дорогою. В результаті зіткнення автомобіль правоохоронця, продовжуючи рух, виїхав за межі проїзної частини, де відбувся наїзд на випадкового пішохода. Чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження, які призвели до ампутації лівої нижньої кінцівки".

В іншій пригоді, продовжує ДБР, правоохоронець, "здійснюючи рух на 61 км автодороги Київ-Одеса, під час випередження попутного транспортного засобу не обрав безпечну швидкість та виїхав за межі проїзної частини, де відбулося перекидання транспортного засобу з його подальшим зіткненням з приміщенням будівлі АЗС. В результаті зіткнення пасажирка його автомобіля отримала тяжкі тілесні ушкодження – численні переломи, розрив селезінки, забій головного мозку".

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У третій пригоді, правоохоронець, на службовому автомобілі, "здійснюючи рух на регульованому перехресті у Києві, скоїв наїзд на пішохода, яка перетинала проїзну частину по пішохідному переході на зелений сигнал світлофора. Внаслідок наїзду потерпіла отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості".

У ДБР кажуть, що за результатами досудового розслідування всім трьом фігурантам заступником генпрокурора повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, які керували транспортними засобами, що спричинили потерпілим середньої тяжкості та тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 та ч. 1 ст. 286 КК України).

Дослівно: "Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Щонайменше двом із них сторона обвинувачення буде клопотати про тримання їх під вартою. В разі доведеності вини правоохоронців за вчиненні ними тяжкі злочини їм загрожує до 8 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура та Київська обласна прокуратура".

Що передувало: НАБУ заявляє, що обшуки, які вранці 21 липня СБУ проводить в бюро, стосуються 15 працівників НАБУ і проходять без судових ухвал. Більшості осіб інкримінують участь у ДТП, а окремим – можливі зв’язки з Росією.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура каже, що слідчі дії СБУ відбуваються без попередження, передбаченого законом, і тепер СБУ отримала доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП.