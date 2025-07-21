Застосували силу і прийшли без ухвал суду – у НАБУ прокоментували обшуки у його працівників

Обшуки, які вранці 21 липня проводить СБУ, стосуються 15 працівників НАБУ і проходять без судових ухвал, більшості осіб інкримінують участь у ДТП, а окремим – можливі зв’язки з Росією, повідомили у бюро.

Джерело: НАБУ в Telegram

Дослівно бюро: "Офіційна позиція НАБУ. ⁠Станом на зараз відомо про щонайменше 70 обшуків, що проводяться працівниками СБУ та ОГП стосовно співробітників НАБУ. Обшуки охоплюють щонайменше 15 працівників НАБУ. За наявною інформацією, слідчі дії проводяться без судових ухвал".



Деталі: У НАБУ додали, що підставами для обшуків "у переважній більшості випадків" називають участь окремих осіб у дорожньо-транспортних пригодах.

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"Проте деяким працівникам інкримінують можливі зв’язки з країною-агресором. Ці факти не є взаємопов’язаними", – йдеться в повідомленні.

Також у НАБУ зазначили, що п⁠аралельно СБУ ініціювала позапланову перевірку стану охорони державної таємниці.

"Вона (перевірка – ред.) стосується працівників НАБУ, які мають доступ до державної таємниці та до проведення негласних слідчих (розшукових) дій. За результатами цієї перевірки СБУ може отримати інформацію про триваючі та заплановані НАБУ і САП оперативні заходи та слідчі дії. Розголошення цієї інформації може зірвати слідчі дії та триваючі розслідування", – наголосили в бюро.

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Також, зазначається, що триває планова перевірка Держспецзв’язку у контексті технічної інфраструктури НАБУ.

"⁠Під час одного з обшуків було застосовано фізичну силу до детектива НАБУ, попри відсутність з його боку опору", – підкреслили у бюро.



Там також додали, що директор НАБУ перебуває у службовому відрядженні у Великій Британії, де планував зустрітися з міністром закордонних справ, але ухвалив рішення негайно перервати візит і повернутися в Україну.



З приводу обшуків і, зокрема, застосування сили до співробітника НАБУ, у бюро проведуть внутрішню перевірку для з’ясування обставин і правових підстав для слідчих дій.

"Зазначимо, що ризик присутності агентів впливу країни-агресора залишається актуальним для будь-якого органу влади. Проте це не може бути підставою для зупинення роботи всієї інституції", – підсумували у НАБУ.

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