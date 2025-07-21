САП каже, що до них прийшла СБУ і отримала доступ до інформації про всі спецоперації НАБУ

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила 21 липня про перевірку СБУ. У відомстві стверджують, що перевірка відбувається без попередження, передбаченого законом, і тепер СБУ отримала доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП.

Джерело: САП

Дослівно: "Сьогодні (21 липня - ред.) зранку Служба безпеки України без офіційного попередження, передбаченого чинним законодавством, прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю.

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У рамках перевірки працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП.

Перевірку організовано в період, коли керівництво НАБУ і САП перебуває в офіційному закордонному відрядженні.

Указані заходи можуть призвести до розкриття інформації щодо негласних слідчих дій у рамках численних кримінальних проваджень, які наразі розслідуються НАБУ і САП".

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Деталі: В прокуратурі закликали співробітників СБУ суворо дотримуватися норм чинного законодавства, щоб унеможливити "злиття" інформації та зрив розслідування топкорупційних справ, розпочатих НАБУ і САП.

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