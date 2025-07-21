САП каже, що до них прийшла СБУ і отримала доступ до інформації про всі спецоперації НАБУ
Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила 21 липня про перевірку СБУ. У відомстві стверджують, що перевірка відбувається без попередження, передбаченого законом, і тепер СБУ отримала доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП.
Джерело: САП
Дослівно: "Сьогодні (21 липня - ред.) зранку Служба безпеки України без офіційного попередження, передбаченого чинним законодавством, прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю.
У рамках перевірки працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП.
Перевірку організовано в період, коли керівництво НАБУ і САП перебуває в офіційному закордонному відрядженні.
Указані заходи можуть призвести до розкриття інформації щодо негласних слідчих дій у рамках численних кримінальних проваджень, які наразі розслідуються НАБУ і САП".
Деталі: В прокуратурі закликали співробітників СБУ суворо дотримуватися норм чинного законодавства, щоб унеможливити "злиття" інформації та зрив розслідування топкорупційних справ, розпочатих НАБУ і САП.
Нагадаємо:
- 21 липня СБУ та прокуратура повідомили, що викрили народного депутата від нині забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка у державній зраді. За матеріалами справи, він був топовим агентом ФСБ РФ (резидентом) і відповідав за посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України.
- Зранку 21 липня в СБУ повідомили, що проводять операцію з "нейтралізації російського впливу на НАБУ". У різних областях 80 обшуків.
- Згодом СБУ та Офіс генерального прокурора повідомили, що затримали одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова.
- У НАБУ заявили, що обшуки, які вранці 21 липня проводить СБУ, стосуються 15 працівників НАБУ і проходять без судових ухвал, більшості осіб інкримінують участь у ДТП, а окремим – можливі зв’язки з Росією.