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САП каже, що до них прийшла СБУ і отримала доступ до інформації про всі спецоперації НАБУ

Альона Мазуренко Понеділок, 21 липня 2025, 11:54
САП каже, що до них прийшла СБУ і отримала доступ до інформації про всі спецоперації НАБУ
ілюстративне фото: НАБУ

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила 21 липня про перевірку СБУ. У відомстві стверджують, що перевірка відбувається без попередження, передбаченого законом, і тепер СБУ отримала доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП. 

Джерело: САП

Дослівно: "Сьогодні (21 липня - ред.) зранку Служба безпеки України без офіційного попередження, передбаченого чинним законодавством, прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю.

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У рамках перевірки працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП.

Перевірку організовано в період, коли керівництво НАБУ і САП перебуває в офіційному закордонному відрядженні.

Указані заходи можуть призвести до розкриття інформації щодо негласних слідчих дій у рамках численних кримінальних проваджень, які наразі розслідуються НАБУ і САП".

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Деталі: В прокуратурі закликали співробітників СБУ суворо дотримуватися норм чинного законодавства, щоб унеможливити "злиття" інформації та зрив розслідування топкорупційних справ, розпочатих НАБУ і САП.

Нагадаємо: 

  • 21 липня СБУ та прокуратура повідомили, що викрили народного депутата від нині забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка у державній зраді. За матеріалами справи, він був топовим агентом ФСБ РФ (резидентом) і відповідав за посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України.
  • Зранку 21 липня в СБУ повідомили, що проводять операцію з "нейтралізації російського впливу на НАБУ". У різних областях 80 обшуків.
  • Згодом СБУ та Офіс генерального прокурора повідомили, що затримали одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова.
  • У НАБУ заявили, що обшуки, які вранці 21 липня проводить СБУ, стосуються 15 працівників НАБУ і проходять без судових ухвал, більшості осіб інкримінують участь у ДТП, а окремим – можливі зв’язки з Росією.

НАБУАнтикорупційна прокуратураСБУобшуки
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