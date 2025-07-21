На фоне обысков СБУ: ГБР объявило нескольким сотрудникам НАБУ подозрения по ДТП

На фоне обысков, которые СБУ проводит в НАБУ 21 июля, Государственное бюро расследований сообщило об объявлении подозрения трем сотрудникам антикоррупционного бюро в совершении дорожно-транспортных происшествий.

Источник: сайт ГБР

Детали: ГБР не уточняет, когда произошли эти ДТП, но время сообщения пресс-службы совпадает с обысками, которые Служба безопасности Украины проводит в НАБУ.

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По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет об авариях, которые произошли в 2021 и 2023 годах.

В бюро утверждают, что в одном из происшествий "правоохранитель, выезжая со второстепенной дороги в Киеве, допустил столкновение с транспортным средством, которое двигалось по главной дороге. В результате столкновения автомобиль правоохранителя, продолжая движение, выехал за пределы проезжей части, где произошел наезд на случайного пешехода. Мужчина получил тяжелые телесные повреждения, которые привели к ампутации левой нижней конечности".

В другом происшествии, продолжает ГБР, правоохранитель, "двигаясь по 61 км автодороги Киев-Одесса, при обгоне попутного транспортного средства не выбрал безопасную скорость и выехал за пределы проезжей части, где произошло опрокидывание транспортного средства с его последующим столкновением с помещением здания АЗС. В результате столкновения пассажирка его автомобиля получила тяжелые телесные повреждения – многочисленные переломы, разрыв селезенки, ушиб головного мозга".

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В третьем происшествии правоохранитель на служебном автомобиле, "двигаясь по регулируемому перекрестку в Киеве, совершил наезд на пешехода, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате наезда потерпевшая получила телесные повреждения средней тяжести".

В ГБР говорят, что по результатам досудебного расследования всем трем фигурантам заместителем генпрокурора сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, которые управляли транспортными средствами, повлекшими потерпевшим средней тяжести и тяжкие телесные повреждения (ч. 2 ст. 286 и ч. 1 ст. 286 УК Украины).

Дословно: "В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. По крайней мере, в отношении двоих из них сторона обвинения будет ходатайствовать о содержании их под стражей. В случае доказательства вины правоохранителей в совершении ими тяжких преступлений им грозит до 8 лет лишения свободы. Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура и Киевская областная прокуратура".

Что предшествовало: НАБУ заявляет, что обыски, которые утром 21 июля СБУ проводит в бюро, касаются 15 сотрудников НАБУ и проходят без судебных постановлений. Большинству лиц инкриминируют участие в ДТП, а отдельным – возможные связи с Россией.

Специализированная антикоррупционная прокуратура заявляет, что следственные действия СБУ происходят без предусмотренного законом предупреждения, и теперь СБУ получила доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперациях, которые проводят НАБУ и САП.