У Києві знешкодили бойову частину російської ракети, яка впала біля житлових будинків

У Києві сапери ДСНС знешкодили бойову частину збитої ракети Х-69, яку російські загарбники запустили по Києву у ніч на 21 липня.

Джерело: ДСНС у Telegram

Деталі: Повідомляється, що ракета впала поруч із житловим будинком після чергової повітряної атаки росіян й могла здетонувати будь-якої миті.

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Сапери мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України ідентифікували об'єкт і за допомогою спеціального маніпулятора завантажили до автомобіля для транспортування й подальшого знищення у безпечних умовах.

У ДСНС закликали громадян не наближатись самостійно до уламків ракет, безпілотників чи інших вибухонебезпечних предметів і телефонувати на номер "101", якщо побачили щось підозріле.

Що було раніше: Уночі 21 липня Росія завдала чергового масованого удару по Україні з використанням безпілотників, крилатих та балістичних ракет. У результаті атаки в чотирьох районах Києва виникли пожежі. Загинула одна людина, ще дев’ятеро дістали поранення, серед них – 15-річна дівчина.