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В Киеве обезвредили боевую часть российской ракеты, которая упала возле жилых домов

Станислав ПогориловПонедельник, 21 июля 2025, 16:46
В Киеве обезвредили боевую часть российской ракеты, которая упала возле жилых домов
фото: ГСЧС

В Киеве саперы ГСЧС обезвредили боевую часть сбитой ракеты Х-69, которую российские захватчики запустили по Киеву в ночь на 21 июля.

Источник: ГСЧС в Telegram

Детали: Сообщается, что ракета упала рядом с жилым домом после очередной воздушной атаки россиян и могла сдетонировать в любой момент.

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Саперы мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины идентифицировали объект и с помощью специального манипулятора загрузили в автомобиль для транспортировки и дальнейшего уничтожения в безопасных условиях.

 

В ГСЧС призвали граждан не приближаться самостоятельно к обломкам ракет, беспилотников или других взрывоопасных предметов и звонить на номер "101", если увидели что-то подозрительное.

Что предшествовало: Ночью 21 июля Россия нанесла очередной массированный удар по Украине с использованием беспилотников, крылатых и баллистических ракет. В результате атаки в четырех районах Киева возникли пожары. Погиб один человек, еще девять получили ранения, среди них - 15-летняя девушка.

Киевракетный ударГСЧС
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