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У Києві кількість постраждалих внаслідок нічної атаки РФ зросла до 7

Анастасія ПроцПонеділок, 21 липня 2025, 09:19
У Києві кількість постраждалих внаслідок нічної атаки РФ зросла до 7
фото: Національна поліція України

У результаті російського обстрілу столиці у ніч на 21 липня загинула одна людина, ще семеро зазнали поранень – серед них 15-річна дівчина.

Джерело: Національна поліція України, мер Києва Віталій Кличко

Дослівно поліція: "У Соломʼянському районі загинув чоловік. У Дарницькому районі осколкові поранення отримали п’ятеро людей, віком від 36 до 55 років. Серед них – 15-річна дівчина. У Шевченківському районі до лікарні госпіталізовано літню жінку".

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фото: Національна поліція України

Деталі: Повідомляється, що пошкоджень зазнали житлові будинки, дитячий садок, супермаркет, МАФи, гаражі, транспорт, складські приміщення та наземна частина станції метро.

 
фото: Національна поліція України

Руйнування і падіння уламків зафіксовано в Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Оболонському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах столиці.

Також вибухова хвиля зачепила поліцейський екіпаж, який прямував на виклик.

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фото: Національна поліція України

Оновлено: О 9:29 мер Києва уточнив: одна людина загинула, семеро – поранені, в тому числі 15-річна дівчина.

Пряма мова Кличка: "Госпіталізували пʼятьох постраждалих, двом медики надали допомогу на місці".

Передісторія: 

  • Влада України тричі за ніч оголошувала повітряну тривогу по всій території країни через зліт МіГ-31К – носія гіперзвукової аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал".
  • У Києві та низці областей у неділю ввечері оголосили повітряну тривогу через атаку ворожих ударних БпЛА. По ворожих цілях працює ППО.
  • У ніч на 21 липня Росія завдає чергового масованого удару по Україні з використанням безпілотників, крилатих та балістичних ракет. У результаті атаки в чотирьох районах Києва виникли пожежі. Було відомо про одного загиблого та двох постраждалих. 
  • У Києві станція метро "Лукʼянівська" тимчасово не працює для пасажирів через пошкодження наземної частини, спричиненої російським обстрілом.
  • Після нічної ракетно-дронової атаки у Києві перекрили рух на кількох вулицях у Дарницькому та Шевченківському районах.

КиївРосіяобстріл
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