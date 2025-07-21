У Києві кількість постраждалих внаслідок нічної атаки РФ зросла до 7
У результаті російського обстрілу столиці у ніч на 21 липня загинула одна людина, ще семеро зазнали поранень – серед них 15-річна дівчина.
Джерело: Національна поліція України, мер Києва Віталій Кличко
Дослівно поліція: "У Соломʼянському районі загинув чоловік. У Дарницькому районі осколкові поранення отримали п’ятеро людей, віком від 36 до 55 років. Серед них – 15-річна дівчина. У Шевченківському районі до лікарні госпіталізовано літню жінку".
Деталі: Повідомляється, що пошкоджень зазнали житлові будинки, дитячий садок, супермаркет, МАФи, гаражі, транспорт, складські приміщення та наземна частина станції метро.
Руйнування і падіння уламків зафіксовано в Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Оболонському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах столиці.
Також вибухова хвиля зачепила поліцейський екіпаж, який прямував на виклик.
Оновлено: О 9:29 мер Києва уточнив: одна людина загинула, семеро – поранені, в тому числі 15-річна дівчина.
Пряма мова Кличка: "Госпіталізували пʼятьох постраждалих, двом медики надали допомогу на місці".
Передісторія:
- Влада України тричі за ніч оголошувала повітряну тривогу по всій території країни через зліт МіГ-31К – носія гіперзвукової аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал".
- У Києві та низці областей у неділю ввечері оголосили повітряну тривогу через атаку ворожих ударних БпЛА. По ворожих цілях працює ППО.
- У ніч на 21 липня Росія завдає чергового масованого удару по Україні з використанням безпілотників, крилатих та балістичних ракет. У результаті атаки в чотирьох районах Києва виникли пожежі. Було відомо про одного загиблого та двох постраждалих.
- У Києві станція метро "Лукʼянівська" тимчасово не працює для пасажирів через пошкодження наземної частини, спричиненої російським обстрілом.
- Після нічної ракетно-дронової атаки у Києві перекрили рух на кількох вулицях у Дарницькому та Шевченківському районах.