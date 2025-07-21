У Києві кількість постраждалих внаслідок нічної атаки РФ зросла до 7

У результаті російського обстрілу столиці у ніч на 21 липня загинула одна людина, ще семеро зазнали поранень – серед них 15-річна дівчина.

Джерело: Національна поліція України, мер Києва Віталій Кличко

Дослівно поліція: "У Соломʼянському районі загинув чоловік. У Дарницькому районі осколкові поранення отримали п’ятеро людей, віком від 36 до 55 років. Серед них – 15-річна дівчина. У Шевченківському районі до лікарні госпіталізовано літню жінку".

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фото: Національна поліція України

Деталі: Повідомляється, що пошкоджень зазнали житлові будинки, дитячий садок, супермаркет, МАФи, гаражі, транспорт, складські приміщення та наземна частина станції метро.

фото: Національна поліція України

Руйнування і падіння уламків зафіксовано в Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Оболонському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах столиці.

Також вибухова хвиля зачепила поліцейський екіпаж, який прямував на виклик.

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фото: Національна поліція України

Оновлено: О 9:29 мер Києва уточнив: одна людина загинула, семеро – поранені, в тому числі 15-річна дівчина.

Пряма мова Кличка: "Госпіталізували пʼятьох постраждалих, двом медики надали допомогу на місці".

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