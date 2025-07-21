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Зеленський назвав три пріоритети чергової зустрічі з представниками РФ у Стамбулі

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловПонеділок, 21 липня 2025, 17:08
Зеленський назвав три пріоритети чергової зустрічі з представниками РФ у Стамбулі
володимир Зеленський, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у зверненні до українських дипломатів назвав три пріоритетних для Києва питання, які хочуть обговорити під час третіх перемовин з представниками РФ у Стамбулі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на звернення зеленського, у тому числі у соцмережі Х

Пряма мова Зеленського: "Рустем Умєров запропонував провести нову зустріч представників у Туреччині. Порядок денний з нашого боку чіткий: повернення військовополонених, повернення викрадених Росією дітей та підготовка зустрічі на рівні лідерів".

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Деталі: Зеленський повторив думку, яку вже висловлював раніше, що справді ефективними перемовини можуть бути лише тоді, коли відбудуться на рівні лідерів. 

"Закликаю вас поінформувати ваші країни про важливість цієї переговорної рамки і забезпечити необхідну політичну підтримку України", – додав він, звертаючись до послів. 

Що було раніше:

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Зеленськийросійсько-українська війнапереговориТуреччина
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