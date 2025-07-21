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Зеленский назвал три приоритета очередной встречи с представителями РФ в Стамбуле

Мария Емец, Станислав ПогориловПонедельник, 21 июля 2025, 17:08
Зеленский назвал три приоритета очередной встречи с представителями РФ в Стамбуле
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинским дипломатам назвал три приоритетных для Киева вопроса, которые хотят обсудить во время третьих переговоров с представителями РФ в Стамбуле.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на обращение Зеленского, в том числе в соцсети Х

Прямая речь Зеленского: "Рустем Умеров предложил провести новую встречу представителей в Турции. Повестка дня с нашей стороны четкая: возвращение военнопленных, возвращение похищенных Россией детей и подготовка встречи на уровне лидеров".

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Детали: Зеленский повторил мысль, которую уже высказывал ранее, что действительно эффективными переговоры могут быть только тогда, когда состоятся на уровне лидеров.

"Призываю вас проинформировать ваши страны о важности этой переговорной рамки и обеспечить необходимую политическую поддержку Украины", – добавил он, обращаясь к послам.

Что предшествовало:

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Зеленскийроссийско-украинская войнапереговорыТурция
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