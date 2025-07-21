Зеленский назвал три приоритета очередной встречи с представителями РФ в Стамбуле
Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинским дипломатам назвал три приоритетных для Киева вопроса, которые хотят обсудить во время третьих переговоров с представителями РФ в Стамбуле.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на обращение Зеленского, в том числе в соцсети Х
Прямая речь Зеленского: "Рустем Умеров предложил провести новую встречу представителей в Турции. Повестка дня с нашей стороны четкая: возвращение военнопленных, возвращение похищенных Россией детей и подготовка встречи на уровне лидеров".
Детали: Зеленский повторил мысль, которую уже высказывал ранее, что действительно эффективными переговоры могут быть только тогда, когда состоятся на уровне лидеров.
"Призываю вас проинформировать ваши страны о важности этой переговорной рамки и обеспечить необходимую политическую поддержку Украины", – добавил он, обращаясь к послам.
Что предшествовало:
- Украинские, турецкие и российские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что третий раунд переговоров между Украиной и РФ в Стамбуле может состояться на этой неделе.
- Последний раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле состоялся 2 июня. На нем Россия передала Украине свой меморандум с перечнем заведомо неприемлемых ультиматумов.