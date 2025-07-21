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У Києві та Харкові рятувальники ліквідували пожежі після російських ударів

Тетяна ОлійникПонеділок, 21 липня 2025, 21:37
У Києві та Харкові рятувальники ліквідували пожежі після російських ударів
Фото - ДСНС Києва

Рятувальники ліквідували пожежі, що виникли внаслідок російських атак 21 липня: двоє людей загинули, ще 15 постраждали.

Джерело: ДСНС України

Деталі: У Києві рятувальники працювали на 11 локаціях, у Харкові – на 4. Із пошкоджених будівель вдалося евакуювати понад 50 людей.

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На декількох локаціях ще тривають аварійні роботи.

 
фото - гсчс киева
 
фото - гсчс киева
 
фото - гсчс киева

За словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, найдовше гасили пожежу у Харкові – протягом 19 годин.

Для ліквідації наслідків загалом залучалось близько 500 рятувальників та 150 одиниць техніки ДСНС, у тому числі інженерні, спеціальні машини та авіація.

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Що передувало: 

  • У ніч на 21 липня Росія завдала чергового масованого удару по Україні з використанням безпілотників, крилатих та балістичних ракет. У результаті атаки в чотирьох районах Києва виникли пожежі. Загинула одна людина, ще дев’ятеро дістали поранення, серед них – 15-річна дівчина.
  • Також у ніч на 21 липня російські окупаційні війська масовано атакували Харків ударними безпілотниками типу "Шахед".

КиївХарків
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