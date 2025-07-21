У Києві та Харкові рятувальники ліквідували пожежі після російських ударів

Рятувальники ліквідували пожежі, що виникли внаслідок російських атак 21 липня: двоє людей загинули, ще 15 постраждали.

Джерело: ДСНС України

Деталі: У Києві рятувальники працювали на 11 локаціях, у Харкові – на 4. Із пошкоджених будівель вдалося евакуювати понад 50 людей.

Реклама:

На декількох локаціях ще тривають аварійні роботи.

фото - гсчс киева

фото - гсчс киева

фото - гсчс киева

За словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, найдовше гасили пожежу у Харкові – протягом 19 годин.

Для ліквідації наслідків загалом залучалось близько 500 рятувальників та 150 одиниць техніки ДСНС, у тому числі інженерні, спеціальні машини та авіація.

РЕКЛАМА:

Що передувало: