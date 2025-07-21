У Києві та Харкові рятувальники ліквідували пожежі після російських ударів
Понеділок, 21 липня 2025, 21:37
Рятувальники ліквідували пожежі, що виникли внаслідок російських атак 21 липня: двоє людей загинули, ще 15 постраждали.
Джерело: ДСНС України
Деталі: У Києві рятувальники працювали на 11 локаціях, у Харкові – на 4. Із пошкоджених будівель вдалося евакуювати понад 50 людей.
Реклама:
На декількох локаціях ще тривають аварійні роботи.
За словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, найдовше гасили пожежу у Харкові – протягом 19 годин.
Для ліквідації наслідків загалом залучалось близько 500 рятувальників та 150 одиниць техніки ДСНС, у тому числі інженерні, спеціальні машини та авіація.
РЕКЛАМА:
Що передувало:
- У ніч на 21 липня Росія завдала чергового масованого удару по Україні з використанням безпілотників, крилатих та балістичних ракет. У результаті атаки в чотирьох районах Києва виникли пожежі. Загинула одна людина, ще дев’ятеро дістали поранення, серед них – 15-річна дівчина.
- Також у ніч на 21 липня російські окупаційні війська масовано атакували Харків ударними безпілотниками типу "Шахед".