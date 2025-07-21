У Харкові пролунали вибухи: місто під масованою атакою ворожих БпЛА
У ніч на 21 липня російські окупаційні війська масовано атакували Харків ударними безпілотниками типу "Шахед".
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов
Деталі: За словами Терехова, у місті пролунало чотири вибухи, попередньо – внаслідок влучань ударних безпілотників типу "Шахед".
Очільник військової адміністрації повідомив, що всі удари прийшлися по Київському району Харкова. Наразі інформація щодо постраждалих або руйнувань уточнюється.
Міська влада закликає жителів не залишати укриттів, оскільки в повітрі досі перебувають російські дрони.
Оновлено: Невдовзі Синєгубов повідомив про щонайменше 11 влучань ворожих безпілотників у Харкові.
За словами міського голови, Росія атакувала місто 12 безпілотниками, удари зафіксовані по чотирьох локаціях. У житловому секторі вибито щонайменше 50 вікон. Сталася пожежа на цивільному підприємстві. Також пошкоджено електромережу та газогін.
Передісторія:
- Українські Повітряні сили попередили про зліт з аеродрому Оленья в Мурманській області РФ кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95.
- У Києві та низці областей у неділю ввечері оголошено повітряну тривогу через атаку ворожих ударних БпЛА. По ворожих цілях працює ППО.