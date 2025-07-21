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У Харкові пролунали вибухи: місто під масованою атакою ворожих БпЛА

Іван Д'яконовПонеділок, 21 липня 2025, 01:51
У Харкові пролунали вибухи: місто під масованою атакою ворожих БпЛА
Ілюстративне фото: "Суспільне"

У ніч на 21 липня російські окупаційні війська масовано атакували Харків ударними безпілотниками типу "Шахед".

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов

Деталі: За словами Терехова, у місті пролунало чотири вибухи, попередньо – внаслідок влучань ударних безпілотників типу "Шахед".

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Очільник військової адміністрації повідомив, що всі удари прийшлися по Київському району Харкова. Наразі інформація щодо постраждалих або руйнувань уточнюється.

Міська влада закликає жителів не залишати укриттів, оскільки в повітрі досі перебувають російські дрони. 

Оновлено: Невдовзі Синєгубов повідомив про щонайменше 11 влучань ворожих безпілотників у Харкові. 

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За словами міського голови, Росія атакувала місто 12 безпілотниками, удари зафіксовані по чотирьох локаціях. У житловому секторі вибито щонайменше 50 вікон. Сталася пожежа на цивільному підприємстві. Також пошкоджено електромережу та газогін.

Передісторія: 

  • Українські Повітряні сили попередили про зліт з аеродрому Оленья в Мурманській області РФ кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95.
  • У Києві та низці областей у неділю ввечері оголошено повітряну тривогу через атаку ворожих ударних БпЛА. По ворожих цілях працює ППО.

Харківбезпілотникивибухросійсько-українська війна
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