В Киеве и Харькове спасатели ликвидировали пожары после российских ударов

Спасатели ликвидировали пожары, возникшие в результате российских атак 21 июля: два человека погибли, еще 15 пострадали.

Источник: ГСЧС Украины

Детали: В Киеве спасатели работали на 11 локациях, в Харькове – на 4. Из поврежденных зданий удалось эвакуировать более 50 человек.

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На нескольких локациях еще продолжаются аварийные работы.

фото - гсчс киева

фото - гсчс киева

фото - гсчс киева

По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, дольше всего тушили пожар в Харькове – в течение 19 часов.

Для ликвидации последствий в целом привлекалось около 500 спасателей и 150 единиц техники ГСЧС, в том числе инженерные, специальные машины и авиация.

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