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В Киеве и Харькове спасатели ликвидировали пожары после российских ударов

Татьяна ОлейникПонедельник, 21 июля 2025, 21:37
В Киеве и Харькове спасатели ликвидировали пожары после российских ударов
Фото - ГСЧС Киева

Спасатели ликвидировали пожары, возникшие в результате российских атак 21 июля: два человека погибли, еще 15 пострадали.

Источник: ГСЧС Украины

Детали: В Киеве спасатели работали на 11 локациях, в Харькове – на 4. Из поврежденных зданий удалось эвакуировать более 50 человек.

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На нескольких локациях еще продолжаются аварийные работы.

 
фото - гсчс киева
 
фото - гсчс киева
 
фото - гсчс киева

По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, дольше всего тушили пожар в Харькове – в течение 19 часов.

Для ликвидации последствий в целом привлекалось около 500 спасателей и 150 единиц техники ГСЧС, в том числе инженерные, специальные машины и авиация.

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Что предшествовало:

  • В ночь на 21 июля Россия нанесла очередной массированный удар по Украине с использованием беспилотников, крылатых и баллистических ракет. В результате атаки в четырех районах Киева возникли пожары. Погиб один человек, еще девять получили ранения, среди них – 15-летняя девушка.
  • Также в ночь на 21 июля российские оккупационные войска массировано атаковали Харьков ударными беспилотниками типа "Шахед".

КиевХарьков
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