Шмигаль і Рютте обговорили ініціативу закупівлі американської зброї для України
Міністр оборони Денис Шмигаль і генеральний секретар НАТО Марк Рютте після зустрічі у форматі "Рамштайн" обговорили нову ініціативу, яка дасть змогу союзникам закуповувати американську зброю для України, в тому числі системи Patriot.
Джерело: Шмигаль у соцмережах
Пряма мова Шмигаля: "Говорили також про нову ініціативу, яка дасть змогу союзникам закуповувати американську зброю, в тому числі системи Patriot, для України.
Дякуємо всім країнам, які висловили готовність долучитися".
Що передувало: Шмигаль на засіданні Контактної групи в форматі "Рамштайн", яке відбувається у відеорежимі 21 липня, заявив, що для того, щоб закрити потребу у військових закупівлях у 2025 році та повернути війну на територію Росії, Україні необхідно 6 млрд доларів.
Передісторія:
- Шмигаль звернувся до держав-учасниць Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" з проханням якнайшвидше закупити в США для передачі українському війську протиповітряні системи Patriot і снаряди PAC-3 до них.
- 21 липня у засіданні "Рамштайн", що починає 50-денну кампанію з озброєння України, взяли участь 52 держави.
- Під час засідання стало відомо, що США та Німеччина досягли домовленості про надання Україні п’яти систем протиповітряної оборони Patriot, які повинні надійти на поле бою якомога швидше.
- Також Велика Британія та Німеччина започаткували спільний проєкт, який дозволить надати Україні 220 тисяч снарядів для німецької зенітної системи Gepard, також обидві держави профінансують постачання на поле бою сучасних безпілотників.