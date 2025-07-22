Шмигаль і Рютте обговорили ініціативу закупівлі американської зброї для України

Міністр оборони Денис Шмигаль і генеральний секретар НАТО Марк Рютте після зустрічі у форматі "Рамштайн" обговорили нову ініціативу, яка дасть змогу союзникам закуповувати американську зброю для України, в тому числі системи Patriot.

Джерело: Шмигаль у соцмережах

Пряма мова Шмигаля: "Говорили також про нову ініціативу, яка дасть змогу союзникам закуповувати американську зброю, в тому числі системи Patriot, для України.

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Дякуємо всім країнам, які висловили готовність долучитися".

Що передувало: Шмигаль на засіданні Контактної групи в форматі "Рамштайн", яке відбувається у відеорежимі 21 липня, заявив, що для того, щоб закрити потребу у військових закупівлях у 2025 році та повернути війну на територію Росії, Україні необхідно 6 млрд доларів.

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