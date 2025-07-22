Шмыгаль и Рютте обсудили инициативу закупки американского оружия для Украины
Министр обороны Денис Шмыгаль и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после встречи в формате "Рамштайн" обсудили новую инициативу, которая позволит союзникам закупать американское оружие для Украины, в том числе системы Patriot.
Источник: Шмыгаль в соцсетях
Прямая речь Шмыгаля: "Говорили также о новой инициативе, которая позволит союзникам закупать американское оружие, в том числе системы Patriot, для Украины.
Спасибо всем странам, которые выразили готовность присоединиться".
Что предшествовало: Шмыгаль на заседании Контактной группы в формате "Рамштайн", которое проходит в видеорежиме 21 июля, заявил, что для того, чтобы закрыть потребность в военных закупках в 2025 году и вернуть войну на территорию России, Украине необходимо 6 млрд долларов.
Предыстория:
- Шмыгаль обратился к государствам-участникам Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" с просьбой как можно быстрее закупить в США для передачи украинской армии противовоздушные системы Patriot и снаряды PAC-3 к ним.
- 21 июля в заседании "Рамштайн", начинающем 50-дневную кампанию по вооружению Украины, приняли участие 52 государства.
- Во время заседания стало известно, что США и Германия достигли договоренности о предоставлении Украине пяти систем противовоздушной обороны Patriot, которые должны поступить на поле боя как можно скорее.
- Также Великобритания и Германия начали совместный проект, который позволит предоставить Украине 220 тысяч снарядов для немецкой зенитной системы Gepard, также оба государства профинансируют поставки на поле боя современных беспилотников.