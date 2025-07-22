Шмыгаль и Рютте обсудили инициативу закупки американского оружия для Украины

Министр обороны Денис Шмыгаль и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после встречи в формате "Рамштайн" обсудили новую инициативу, которая позволит союзникам закупать американское оружие для Украины, в том числе системы Patriot.

Источник: Шмыгаль в соцсетях

Прямая речь Шмыгаля: "Говорили также о новой инициативе, которая позволит союзникам закупать американское оружие, в том числе системы Patriot, для Украины.

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Спасибо всем странам, которые выразили готовность присоединиться".

Что предшествовало: Шмыгаль на заседании Контактной группы в формате "Рамштайн", которое проходит в видеорежиме 21 июля, заявил, что для того, чтобы закрыть потребность в военных закупках в 2025 году и вернуть войну на территорию России, Украине необходимо 6 млрд долларов.

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