ISW: Росія сяде за стіл переговорів тільки після значних невдач на полі бою

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) оцінюють, що лише належна військова допомога Україні союзниками, а також значні військові невдачі змусять правителя Росії Володимира Путіна "переглянути здатність Росії військово перемогти Україну та привести його за стіл переговорів".

Джерело: ISW

Деталі: Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив під час засідання Контактної групи з питань оборони України 21 липня про "50-денну кампанію" з озброєння України та сприяння посадити за стіл переговорів правителя Росії Володимира Путіна.

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Гілі зазначив, що групі необхідно скористатися заявою президента США Дональда Трампа запровадити "жорсткі" 100-відсоткові вторинні тарифи на торговельних партнерів Росії, якщо протягом 50 днів з 14 липня не буде досягнуто мирного врегулювання, яке б сприяло припиненню війни Росії в Україні.

Дослівно за звіту: "ISW послідовно оцінює, що лише значні невдачі Росії на полі бою, уможливлені своєчасною та достатньою військовою допомогою Заходу українським силам, змусять Путіна переглянути здатність Росії військово перемогти Україну та привести його за стіл переговорів".

Деталі: Аналітики зазначають, що такі поразки "не відбудуться за кілька тижнів" і, ймовірно, потребуватимуть кількох місяців або "сезонів військових кампаній", за умови, що Захід зобов'яжеться належним чином оснастити і допомогти українським силам до такої міри, щоб Україна могла успішно проводити належні операції.

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Крім того, рішення Росії направити ту саму переговорну групу "середнього рівня" на майбутній третій раунд переговорів свідчить про те, що незацікавленість Росії в мирних переговорах залишається незмінною.

Дослівно за звіту: "ISW продовжує оцінювати, що Кремль залишається налаштованим на затягування мирних переговорів для підтримки продовження наступальних операцій в Україні та отримання додаткових поступок від України та Заходу".