Зеленський підтвердив, що переговори з РФ заплановані на 23 липня

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на середу, 23 липня, запланована зустріч з російською стороною в Туреччині.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Сьогодні я обговорив із Рустемом Умєровим підготовку обміну та ще однієї зустрічі в Туреччині з російською стороною. Умєров доповів, що зустріч планується на середу. Завтра буде більше деталей".

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