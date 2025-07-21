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Зеленський підтвердив, що переговори з РФ заплановані на 23 липня

Тетяна ОлійникПонеділок, 21 липня 2025, 20:52
Зеленський підтвердив, що переговори з РФ заплановані на 23 липня
Володимир Зеленський. Фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на середу, 23 липня, запланована зустріч з російською стороною в Туреччині.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Сьогодні я обговорив із Рустемом Умєровим підготовку обміну та ще однієї зустрічі в Туреччині з російською стороною. Умєров доповів, що зустріч планується на середу. Завтра буде більше деталей".

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Що передувало:

переговориЗеленськийТуреччинаросійсько-українська війна
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