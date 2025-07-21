Зеленський підтвердив, що переговори з РФ заплановані на 23 липня
Понеділок, 21 липня 2025, 20:52
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на середу, 23 липня, запланована зустріч з російською стороною в Туреччині.
Джерело: звернення Зеленського
Пряма мова: "Сьогодні я обговорив із Рустемом Умєровим підготовку обміну та ще однієї зустрічі в Туреччині з російською стороною. Умєров доповів, що зустріч планується на середу. Завтра буде більше деталей".
Реклама:
Що передувало:
- Видання Independent Turkce повідомило в понеділок із посиланням на джерела, що російська та українська делегації можуть зустрітися цього тижня в Стамбулі - у середу або четвер.
- Україна запропонувала Росії провести новий раунд переговорів цього тижня.
- У Кремлі заявили, що РФ "підтверджує свою зацікавленість у проведенні третього раунду переговорів щодо України", але зазначили, що "має відбутися обмін думками щодо меморандумів Москви і Києва, які поки що є діаметрально протилежними.
- Останній раунд російсько-українських переговорів у Стамбулі відбувся 2 червня. На ньому Росія передала Україні свій меморандум із переліком завідомо неприйнятних ультиматумів.