Эксперты Института изучения войны (ISW) оценивают, что только надлежащая военная помощь Украине союзниками, а также значительные военные неудачи заставят правителя России Владимира Путина "пересмотреть способность России военно победить Украину и привести его за стол переговоров".

Источник: ISW

Детали: Министр обороны Великобритании Джон Гилли объявил во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины 21 июля о "50-дневной кампании" по вооружению Украины и содействию посадить за стол переговоров правителя России Владимира Путина.

Реклама:

Хили отметил, что группе необходимо воспользоваться заявлением президента США Дональда Трампа ввести "жесткие" 100-процентные вторичные тарифы на торговых партнеров России, если в течение 50 дней с 14 июля не будет достигнуто мирное урегулирование, которое способствовало бы прекращению войны России в Украине.

Дословно из отчета: "ISW последовательно оценивает, что только значительные неудачи России на поле боя, возможные благодаря своевременной и достаточной военной помощи Запада украинским силам, заставят Путина пересмотреть способность России военно победить Украину и приведут его за стол переговоров".

Детали: Аналитики отмечают, что такие поражения "не произойдут за несколько недель" и, вероятно, потребуют нескольких месяцев или "сезонов военных кампаний", при условии, что Запад обязуется должным образом оснастить и помочь украинским силам до такой степени, чтобы Украина могла успешно проводить необходимые операции.

РЕКЛАМА:

Кроме того, решение России направить ту же переговорную группу "среднего уровня" на предстоящий третий раунд переговоров свидетельствует о том, что незаинтересованность России в мирных переговорах остается неизменной.

Дословно из отчета: "ISW продолжает оценивать, что Кремль остается настроенным на затягивание мирных переговоров для поддержки продолжения наступательных операций в Украине и получения дополнительных уступок от Украины и Запада".