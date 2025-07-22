Вслід за нацгвардійцями Пентагон виводить з Лос-Анджелеса морських піхотинців

Пентагон заявив, що виводить з Лос-Анджелеса 700 морських піхотинців, розміщених в американському місті на тлі протестів.

Джерело: речник Пентагона Шон Парнелл, цитує The Hill

Пряма мова Парнелла: "З поверненням стабільності в Лос-Анджелесі міністр оборони Піт Гегсет віддав наказ про передислокацію 700 морських піхотинців, чия присутність дала чіткий сигнал: беззаконня терпіти не будуть".

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Деталі: Разом з тим Парнелл зазначив, що "непомилкова присутність" морських піхотинців у місті "відіграла важливу роль у відновленні порядку та дотриманні верховенства права".

Адміністрація президента США продовжує скорочувати військове розгортання в Лос-Анджелесі після того, як Дональд Трамп відправив до міста близько 4100 військових Національної гвардії Каліфорнії, а згодом і 700 морських піхотинців, щоб придушити протести проти рейдів агентів Імміграційної та митної служби (ICE).

Що передувало: Гегсет наказав вивести 2 тисячі військовослужбовців Національної гвардії з Лос-Анджелеса, відправлених до міста для подавлення протестів проти імміграційних репресій адміністрації Трампа.

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