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Вслід за нацгвардійцями Пентагон виводить з Лос-Анджелеса морських піхотинців

Ольга Глущенко Вівторок, 22 липня 2025, 04:34
Вслід за нацгвардійцями Пентагон виводить з Лос-Анджелеса морських піхотинців
фото: Getty Images

Пентагон заявив, що виводить з Лос-Анджелеса 700 морських піхотинців, розміщених в американському місті на тлі протестів.

Джерело: речник Пентагона Шон Парнелл, цитує The Hill

Пряма мова Парнелла: "З поверненням стабільності в Лос-Анджелесі міністр оборони Піт Гегсет віддав наказ про передислокацію 700 морських піхотинців, чия присутність дала чіткий сигнал: беззаконня терпіти не будуть".

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Деталі: Разом з тим Парнелл зазначив, що "непомилкова присутність" морських піхотинців у місті "відіграла важливу роль у відновленні порядку та дотриманні верховенства права".

Адміністрація президента США продовжує скорочувати військове розгортання в Лос-Анджелесі після того, як Дональд Трамп відправив до міста близько 4100 військових Національної гвардії Каліфорнії, а згодом і 700 морських піхотинців, щоб придушити протести проти рейдів агентів Імміграційної та митної служби (ICE).

Що передувало: Гегсет наказав вивести 2 тисячі військовослужбовців Національної гвардії з Лос-Анджелеса, відправлених до міста для подавлення протестів проти імміграційних репресій адміністрації Трампа.

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Передісторія

  • На початку червня Дональд Трамп ініціював розгортання військ Національної гвардії у Лос-Анджелесі. Це стало першим випадком за кілька десятиліть, коли президент направив Нацгвардію до американського міста без офіційного запиту від штату чи місцевої влади. Тоді Трамп заявив, що такий крок необхідний для "придушення заворушень", які, за його словами, могли "зруйнувати місто".
  • Однак це рішення викликало засудження з боку губернатора штату Гевіна Ньюсома і мера Лос-Анджелеса Карен Басс, які звинуватили президента в тому, що він ще більше загострив напруженість.
  • Ньюсом також ініціював судовий позов проти адміністрації Трампа з вимогою припинити розгортання військ без погодження з владою штату. Він заявив, що війська, які залишилися, "продовжують залишатися без місії, без керівництва і без надії повернутися, щоб допомогти своїм громадам".

США
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