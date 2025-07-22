Вслед за нацгвардейцами Пентагон выводит из Лос-Анджелеса морских пехотинцев

Пентагон заявил, что выводит из Лос-Анджелеса 700 морских пехотинцев, размещенных в американском городе на фоне протестов.

Источник: пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл, цитирует The Hill

Прямая речь Парнелла: "С возвращением стабильности в Лос-Анджелесе министр обороны Пит Хэгсет отдал приказ о передислокации 700 морских пехотинцев, чье присутствие дало четкий сигнал: беззаконие терпеть не будут".

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Детали: Вместе с тем Парнелл отметил, что "непогрешимое присутствие" морских пехотинцев в городе "сыграло важную роль в восстановлении порядка и соблюдении верховенства права".

Администрация президента США продолжает сокращать военное развертывание в Лос-Анджелесе после того, как Дональд Трамп отправил в город около 4100 военных Национальной гвардии Калифорнии, а впоследствии и 700 морских пехотинцев, чтобы подавить протесты против рейдов агентов Иммиграционной и таможенной службы (ICE).

Что предшествовало: Хегсет приказал вывести 2 тысячи военнослужащих Национальной гвардии из Лос-Анджелеса, отправленных в город для подавления протестов против иммиграционных репрессий администрации Трампа.

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