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Вслед за нацгвардейцами Пентагон выводит из Лос-Анджелеса морских пехотинцев

Ольга ГлущенкоВторник, 22 июля 2025, 04:34
Вслед за нацгвардейцами Пентагон выводит из Лос-Анджелеса морских пехотинцев
фото: Getty Images

Пентагон заявил, что выводит из Лос-Анджелеса 700 морских пехотинцев, размещенных в американском городе на фоне протестов.

Источник: пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл, цитирует The Hill

Прямая речь Парнелла: "С возвращением стабильности в Лос-Анджелесе министр обороны Пит Хэгсет отдал приказ о передислокации 700 морских пехотинцев, чье присутствие дало четкий сигнал: беззаконие терпеть не будут".

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Детали: Вместе с тем Парнелл отметил, что "непогрешимое присутствие" морских пехотинцев в городе "сыграло важную роль в восстановлении порядка и соблюдении верховенства права".

Администрация президента США продолжает сокращать военное развертывание в Лос-Анджелесе после того, как Дональд Трамп отправил в город около 4100 военных Национальной гвардии Калифорнии, а впоследствии и 700 морских пехотинцев, чтобы подавить протесты против рейдов агентов Иммиграционной и таможенной службы (ICE).

Что предшествовало: Хегсет приказал вывести 2 тысячи военнослужащих Национальной гвардии из Лос-Анджелеса, отправленных в город для подавления протестов против иммиграционных репрессий администрации Трампа.

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Предыстория:

  • В начале июня Дональд Трамп инициировал развертывание войск Национальной гвардии в Лос-Анджелесе. Это стало первым случаем за несколько десятилетий, когда президент направил Нацгвардию в американский город без официального запроса от штата или местных властей. Тогда Трамп заявил, что такой шаг необходим для "подавления беспорядков", которые, по его словам, могли "разрушить город".
  • Однако это решение вызвало осуждение со стороны губернатора штата Гевина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс, которые обвинили президента в том, что он еще больше обострил напряженность.
  • Ньюсом также инициировал судебный иск против администрации Трампа с требованием прекратить развертывание войск без согласования с властями штата. Он заявил, что оставшиеся войска "продолжают оставаться без миссии, без руководства и без надежды вернуться, чтобы помочь своим общинам".

США
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