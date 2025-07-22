Рятувальники показали наслідки атаки ворожих БпЛА на Одесу

За даними ДСНС, в наслідок атаки російських безпілотників у ніч проти 22 липня постраждала людина, горіли автомобілі на парковці, у багатоповерхівках вибиті вікна, пошкоджений магазин.

Джерело: ДСНС

Дослівно ДСНС: "Внаслідок удару зайнялася пожежа на парковці, горіли автомобілі. Також вибито вікна в багатоповерхівці та пошкоджено магазин".

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"За попередньою інформацією, постраждала одна людина".

Рятувальники гасять пожежі після атаки ворожих безпілотників на Одесу.

Відео: ДСНС pic.twitter.com/1jDgH7VVdR — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) July 22, 2025

фото: ДСНС

фото: ДСНС

фото: ДСНС

фото: ДСНС

Деталі: У службі зазначили, що для подолання наслідків атаки залучали 17 одиниць техніки та 62 рятувальника.

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Крім того, на місці події працювали психологи ДСНС.