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Рятувальники показали наслідки атаки ворожих БпЛА на Одесу

Ольга Глущенко Вівторок, 22 липня 2025, 06:34
Рятувальники показали наслідки атаки ворожих БпЛА на Одесу
фото: ДСНС

За даними ДСНС, в наслідок атаки російських безпілотників у ніч проти 22 липня постраждала людина, горіли автомобілі на парковці, у багатоповерхівках вибиті вікна, пошкоджений магазин.

Джерело: ДСНС

Дослівно ДСНС: "Внаслідок удару зайнялася пожежа на парковці, горіли автомобілі. Також вибито вікна в багатоповерхівці та пошкоджено магазин".

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"За попередньою інформацією, постраждала одна людина".

 
фото: ДСНС
 
фото: ДСНС
 
фото: ДСНС
 
фото: ДСНС

Деталі: У службі зазначили, що для подолання наслідків атаки залучали 17 одиниць техніки та 62 рятувальника.

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Крім того, на місці події працювали психологи ДСНС.

ДСНСбезпілотникипожежаросійсько-українська війна
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