Рятувальники показали наслідки атаки ворожих БпЛА на Одесу
Вівторок, 22 липня 2025, 06:34
За даними ДСНС, в наслідок атаки російських безпілотників у ніч проти 22 липня постраждала людина, горіли автомобілі на парковці, у багатоповерхівках вибиті вікна, пошкоджений магазин.
Джерело: ДСНС
Дослівно ДСНС: "Внаслідок удару зайнялася пожежа на парковці, горіли автомобілі. Також вибито вікна в багатоповерхівці та пошкоджено магазин".
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"За попередньою інформацією, постраждала одна людина".
Рятувальники гасять пожежі після атаки ворожих безпілотників на Одесу.— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) July 22, 2025
Відео: ДСНС pic.twitter.com/1jDgH7VVdR
Деталі: У службі зазначили, що для подолання наслідків атаки залучали 17 одиниць техніки та 62 рятувальника.
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Крім того, на місці події працювали психологи ДСНС.