Спасатели показали последствия атаки вражеских БпЛА на Одессу
Вторник, 22 июля 2025, 06:34
По данным ГСЧС, в результате атаки российских беспилотников в ночь на 22 июля пострадал человек, горели автомобили на парковке, в многоэтажках выбиты окна, поврежден магазин.
Источник: ГСЧС
Дословно ГСЧС: "В результате удара возник пожар на парковке, горели автомобили. Также выбиты окна в многоэтажке и поврежден магазин".
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"По предварительной информации, пострадал один человек".
Рятувальники гасять пожежі після атаки ворожих безпілотників на Одесу.— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) July 22, 2025
Відео: ДСНС pic.twitter.com/1jDgH7VVdR
Детали: В службе отметили, что для преодоления последствий атаки привлекли 17 единиц техники и 62 спасателя.
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Кроме того, на месте происшествия работали психологи ГСЧС.