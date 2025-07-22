Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Спасатели показали последствия атаки вражеских БпЛА на Одессу

Ольга ГлущенкоВторник, 22 июля 2025, 06:34
Спасатели показали последствия атаки вражеских БпЛА на Одессу
фото: ГСЧС

По данным ГСЧС, в результате атаки российских беспилотников в ночь на 22 июля пострадал человек, горели автомобили на парковке, в многоэтажках выбиты окна, поврежден магазин.

Источник: ГСЧС

Дословно ГСЧС: "В результате удара возник пожар на парковке, горели автомобили. Также выбиты окна в многоэтажке и поврежден магазин".

Реклама:

"По предварительной информации, пострадал один человек".

 
фото: ГСЧС
 
 
фото: ГСЧС
 
фото: ГСЧС

Детали: В службе отметили, что для преодоления последствий атаки привлекли 17 единиц техники и 62 спасателя.

РЕКЛАМА:

Кроме того, на месте происшествия работали психологи ГСЧС.

ГСЧСбеспилотникипожарроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Обновлено, видео, фотоНочная атака на Одессу: в городе бушевали пожары, в домах вылетели окна
В G7 заявили о «серьезном беспокойстве» из-за атаки на НАБУ: хотят встречи с правительством
СНБО ввел мораторий на проверки бизнеса госорганами – Зеленский
В НАБУ дали понять, что задержанный СБУ их работник не является "кротом" РФ
Зеленский назвал первые страны, с которыми могут договориться о множественном гражданстве
фотоСБУ: В рядах НАБУ задержан российский "крот", которого курировал экс-охранник Януковича
Все новости...
ГСЧС
В Киеве обезвредили боевую часть российской ракеты, которая упала возле жилых домов
Спасатели потушили масштабный пожар на Киевщине после атаки РФ
Спасатели попали под обстрел в Харькове и Херсоне
Последние новости
08:01
Россияне ударили КАБом по Краматорску – убили ребенка
07:46
Рютте призвал страны НАТО покупать больше оружия у США для Украины
07:42
Потери РФ за сутки выросли еще на тысячу человек – Генштаб
07:24
В ВСУ служат почти 9500 осужденных
06:34
фото, видеоСпасатели показали последствия атаки вражеских БпЛА на Одессу
05:44
Нидерланды внесут существенный вклад в поставки Украине систем Patriot – министр
04:34
Вслед за нацгвардейцами Пентагон выводит из Лос-Анджелеса морских пехотинцев
03:22
ISW: Россия сядет за стол переговоров только после значительных неудач на поле боя
02:26
Обновлено, видео, фотоНочная атака на Одессу: в городе бушевали пожары, в домах вылетели окна
01:56
В Сербии присудили первые компенсации из-за резонансной аварии на железнодорожном вокзале
Все новости...
Реклама:
Реклама: