Спасатели показали последствия атаки вражеских БпЛА на Одессу

По данным ГСЧС, в результате атаки российских беспилотников в ночь на 22 июля пострадал человек, горели автомобили на парковке, в многоэтажках выбиты окна, поврежден магазин.

Источник: ГСЧС

Дословно ГСЧС: "В результате удара возник пожар на парковке, горели автомобили. Также выбиты окна в многоэтажке и поврежден магазин".

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"По предварительной информации, пострадал один человек".

Рятувальники гасять пожежі після атаки ворожих безпілотників на Одесу.

Відео: ДСНС pic.twitter.com/1jDgH7VVdR — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) July 22, 2025

фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

Детали: В службе отметили, что для преодоления последствий атаки привлекли 17 единиц техники и 62 спасателя.

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Кроме того, на месте происшествия работали психологи ГСЧС.