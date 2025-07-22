До ЗСУ долучилися майже 9500 засуджених
Вівторок, 22 липня 2025, 07:24
Майже 9,5 тисяч добровольців з числа засуджених долучилися до лав Збройних сил України, серед них зокрема, 100 жінок.
Джерело: Державна кримінально-виконавча служба України в Facebook
Дослівно ДКВС: "Близько 9 з половиною тисяч засуджених виконують завдання на фронті, зокрема на передовій. Але не всі з них чоловіки. 100 жінок, які отримали вироки, служать у ЗСУ".
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Деталі: Зазначається, що жінок зазвичай їх залучають у підрозділи зв'язку, логістики та медичного забезпечення.
Серед тих засуджених, які нині в ЗСУ, 55% були засуджені за майнові злочини, 11% – за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків; 9% – за нанесення тілесних ушкоджень; 6% – за вчинення ДТП з потерпілими та 6% – за вбивства.
Передісторія:
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- Верховна Рада 8 травня 2024 року ухвалила закон, який передбачає добровільну мобілізацію окремих категорій ув‘язнених.
- Повідомлялося, що до лав Сил оборони не можуть бути мобілізовані особи, які вчинили умисні вбивства, ґвалтівники, педофіли, засуджені за незаконне виробництво, придбання, розповсюдження або зберігання наркотиків, ті, хто вчинив злочини проти основ національної безпеки України, а також експосадовці.
- Для всіх інших, хто потенційно може бути мобілізований, діє однакова умова – до завершення терміну їх покарання має залишитися не більше трьох років.
- У липні 2024 року секретар комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко заявляв, що у Збройних силах уже служать 3,8 тисяч звільнених в’язнів, які підписали контракт із ЗСУ.