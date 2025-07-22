До ЗСУ долучилися майже 9500 засуджених

Майже 9,5 тисяч добровольців з числа засуджених долучилися до лав Збройних сил України, серед них зокрема, 100 жінок.

Джерело: Державна кримінально-виконавча служба України в Facebook

Дослівно ДКВС: "Близько 9 з половиною тисяч засуджених виконують завдання на фронті, зокрема на передовій. Але не всі з них чоловіки. 100 жінок, які отримали вироки, служать у ЗСУ".

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Деталі: Зазначається, що жінок зазвичай їх залучають у підрозділи зв'язку, логістики та медичного забезпечення.

Серед тих засуджених, які нині в ЗСУ, 55% були засуджені за майнові злочини, 11% – за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків; 9% – за нанесення тілесних ушкоджень; 6% – за вчинення ДТП з потерпілими та 6% – за вбивства.

Передісторія:

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