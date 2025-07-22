В ВСУ служат почти 9500 осужденных

Почти 9,5 тысяч добровольцев из числа осужденных служат в рядах Вооруженных сил Украины, среди них в частности, 100 женщин.

Источник: Государственная уголовно-исполнительная служба Украины в Facebook

Дословно ГУИС: "Около 9 с половиной тысяч осужденных выполняют задачи на фронте, в частности на передовой. Но не все из них мужчины. 100 женщин, которые получили приговоры, служат в ВСУ".

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Детали: Отмечается, что женщин обычно их привлекают в подразделения связи, логистики и медицинского обеспечения.

Среди тех осужденных, которые сейчас в ВСУ, 55% были осуждены за имущественные преступления, 11% – за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков; 9% – за нанесение телесных повреждений; 6% – за совершение ДТП с пострадавшими и 6% – за убийства.

Предыстория:

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