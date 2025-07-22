В ВСУ служат почти 9500 осужденных
Почти 9,5 тысяч добровольцев из числа осужденных служат в рядах Вооруженных сил Украины, среди них в частности, 100 женщин.
Источник: Государственная уголовно-исполнительная служба Украины в Facebook
Дословно ГУИС: "Около 9 с половиной тысяч осужденных выполняют задачи на фронте, в частности на передовой. Но не все из них мужчины. 100 женщин, которые получили приговоры, служат в ВСУ".
Детали: Отмечается, что женщин обычно их привлекают в подразделения связи, логистики и медицинского обеспечения.
Среди тех осужденных, которые сейчас в ВСУ, 55% были осуждены за имущественные преступления, 11% – за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков; 9% – за нанесение телесных повреждений; 6% – за совершение ДТП с пострадавшими и 6% – за убийства.
Предыстория:
- Верховная Рада 8 мая приняла закон, который предусматривает добровольную мобилизацию отдельных категорий заключенных.
- Сообщалось, что ряды Сил обороны не могут быть мобилизованы лица, совершившие умышленные убийства, насильники, педофилы, осужденные за незаконное производство, приобретение, распространение или хранение наркотиков, те, кто совершил преступления против основ национальной безопасности Украины, а также экс-чиновники.
- Для всех остальных, кто потенциально может быть мобилизован, действует одинаковое условие - до завершения срока их наказания должно остаться не более трех лет.
- В июле 2024 года секретарь комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что в Вооруженных силах уже служат 3,8 тысяч освобожденных заключенных, которые подписали контракт с ВСУ.